Pasajeros arman trifulca en aerolínea tras enterarse que vuelo fue suspendido [VIDEO]

La compañía chilena LATAM Airlines nuevamente se encuentra en el ojo de la tormenta, esta vez, pasajeros armaron trifulca en sala de espera impidiendo que demás usuarios viajaran de Cajamarca a Lima, luego de enterarse que su vuelo programado para las siete de la mañana había sido suspendido y sería reprogramado para el día siguiente, supuestamente por cuestiones del clima.

Mientras que algunos pasajeros optaron por regresar a sus hoteles o casas, otros prefirieron no permitir que nadie viajara, generando gran incomodidad entre todos usuarios que tenían su vuelo programado entre horario.

Tras lo sucedido, agentes de la Policía Nacional del Perú de Cajamarca llegaron hasta el lugar para tratar de mediar entre los pasajeros del primer vuelo y del segundo, sin embargo, los agraviados advirtieron que decisión no iba a cambiar hasta que la compañía les diera una solución. Los pasajeros del vuelo de las nueve de la mañana manifestaron su molestia y dijeron que no era justo, pues ellos no tenían nada que ver.

Algunas horas después, la aerolínea embarcó a los pasajeros del primer turno, logrando salvar la situación y evitando desmanes.

Recordemos que la semana pasada la aerolínea fue duramente criticada por retrasar vuelo de paciente con cáncer, quien tenía una cita desde hace mucho en la ciudad de Lima y la habría perdido por la inesperada reprogramación del viaje.