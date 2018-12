Jesús María: se hicieron pasar por policías para robar jubilación a anciano [VIDEO]

Indignante. Un anciano fue estafado por unos delincuentes que se hicieron pasar como policías y le robaron 1600 soles, dinero de su jubilación, que acababa de retirar de una agencia bancaria. El hecho ocurrió cerca a su vivienda ubicada en Jesús María.

La víctima contó a América Noticias que un vehículo color negro se acercó a él luego de que retiró su dinero de una agencia bancaria. Uno de los hombres bajó del auto y le preguntó por una dirección, mientras otro se hizo pasar por un policía.

Este último le pidió su dinero con la excusa de que revisaría si era falso. El adulto mayor le entrega su monedero con el efectivo, sin imaginarse que sería víctima de un robohttps://larepublica.pe/tag/robos.

“Viene un señor que me pregunta por una dirección. Luego viene otro señor y me pidió los billetes y me dijo que todos son falsos. Yo inocentemente saqué y le entregué. Luego él regresa y me da el monedero, pero cuando veo todo era papel y se fueron”, reveló la víctima.

Sin embargo, todo este asalto fue registrado por las cámaras de seguridad de la zona y las imágenes ya están en manos de las autoridades correspondientes para ser analizadas y dar con el paradero de los farsantes.

Cabe destacar que el Banco de la Nación recordó a las personas tomar las precauciones necesarias para no caer en la trampa de estos delincuentes.

“Venir siempre acompañados, ya sea con un familiar o persona de confianza. Normalmente hay casos de personas que se hacen pasar por policías, les dicen que hay intervenciones, le piden sus documentos y tarjetas”, dijo Juan Fernández, representante del Banco de la Nación.