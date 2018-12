Enfermeras ingresarán de a pocos al sistema CAS

Una de los acuerdos alcanzados el jueves entre la Federación de Enfermeras del Ministerio de Salud del Perú (Fedeminsap) y las autoridades de ese sector, fue dejar gradualmente el régimen laboral de ‘servicios por terceros’ y ordenarse en el sistema CAS.

El gremio de enfermeras señala que el contrato por terceros no establece ninguna estabilidad laboral, al trabajador no le permite realizar una carrera profesional en el sector y no acumula tiempo de servicio. Además, no logra promociones ni ascensos y menos aumentos.

Esa noche, la titular del Minsa, Silvia Pessah, resaltó el nivel de diálogo alcanzado con el gremio de enfermeras, cuyas demandas, dijo, son justas y se trabaja para atenderlas. Así se acordó levantar la huelga.

“Los acuerdos establecidos aquí son sinceros, y son compromisos que se van a concretar. La puerta del ministerio está abierta para todos los gremios del sector”.

La huelga de enfermeras inició el 28 de noviembre.❧