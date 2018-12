Un dispositivo auditivo les cambió la vida a estos niños

Mientras jugaban, la mamá de Joselito se dio cuenta de que su hijo no la escuchaba. Tenía un año y 5 meses cuando se percató de que el pequeño no atendía ningún tipo de llamado.

“En ese tiempo no sabía que había curación para este mal. En nuestras tierras los niños sordos siempre se quedan así”, cuenta a La República.

Preocupada por esta situación, pero limitada por los pocos recursos que tenía, llevó a su hijo a la iglesia de su comunidad, ubicada en el distrito de Chota, a 6 horas de la ciudad de Cajamarca, para que los curas oraran por su salud, sin imaginar que le tenderían la mano derivándola a una clínica y costeándole todos los exámenes.

Con el diagnóstico más preciso: sordera profunda, esta mujer inició una travesía que terminó en el hospital Almenara donde intervinieron a su hijo y le colocaron un dispositivo que le ha permitido conocer el mundo a través de la audición: el implante coclear.

“Él había nacido sordo y yo no sabía. Él no hablaba. Tenía 6 años y medio y decía solo dos palabritas: mamá y agua. Toda nuestra comunicación era a través de las señas”, recuerda.

Hoy Joselito tiene 10 años y a tres de su operación se desenvuelve como un niño cualquiera. Asiste a la escuela, puede articular palabras y sueña con ser cada día mejor.

“(El implante) le ha ayudado bastante para que se comunique con sus amiguitos, con la familia. Con lo que escucha está aprendiendo y estudia mucho”, cuenta.

Joselito junto con otros 60 niños y adolescentes que han recuperado la audición a través del mencionado implante asistieron ayer a la celebración navideña que realizó el hospital Almenara.

“Me cambió la vida”

Junto a este pequeño estaba Rafael, un adolescente de 17 años que nació sordo pero que gracias a esta prótesis, cuya parte interna se coloca en el hueso mastoideo de la cabeza, ha logrado concluir su etapa secundaria.

“Cuando lo tenía antes, no me gustaba porque me daba vergüenza, pero ahora ya no. (El implante) es algo importante para mí y lo voy a necesitar para toda mi vida”, señala Rafael Arce.

Según comenta su mamá, a Rafael le detectaron la sordera cuando tenía un año.

“Me había dado rubéola durante el embarazo, pero yo no me había dado cuenta. A los dos meses me enronché, sin saber qué era y fue eso lo que le afectó a mi hijo”, narra.

Fueron las terapias y los amigos del barrio los que contribuyeron a este proceso.

“Mi mamá llamaba a los niños que jugaban afuera y los hacía pasar para que yo pueda conversar con ellos. Así aprendí a expresarme”, recuerda el joven.

Fue tan rápida su adaptación que a los 4 años Rafael ya había ingresado a una escuela regular y hoy, a 14 años de su trasplante, ya se alista para una nueva etapa en su vida.

“El implante me cambió la vida. Ahora voy a ingresar a un instituto y estudiaré diseño. Quiero trabajar y con lo que gane pagarme la universidad”.

Si bien el implante le ha devuelto la escucha, siempre queda una preocupación, pues cada cierto tiempo este aparato se deteriora y su adquisición puede costar hasta US$ 13 mil.

“El camino continúa. El año pasado se malogró el audífono de mi hijo, pero recibimos una donación anónima de una paciente de Estados Unidos. No sabemos quién fue, ni su nombre, ni nada, pero estamos agradecidos de todo corazón”, concluye Serafina.

Más de 400 implantes en catorce años

- En los años 70 y 80, cuando un niño nacía con sordera profunda en el Perú, su destino era quedarse sordo y, en consecuencia, mudo, explica el médico Omar Gonzales, jefe del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Almenara. Es a partir del 2004 que este nosocomio comienza a colocar prótesis auditivas de alta gama (implante coclear) que permiten a sus usuarios recuperar el sentido del oído y desarrollar el habla.

- Desde aquella fecha se han colocado más de 400 implantes cocleares a niños que nacieron con esta condición debido a infecciones contraídas durante el embarazo y a adultos mayores que, por el paso del tiempo, perdieron esta capacidad auditiva.

- “Cada niño implantado le ahorra al Estado US$ 80 mil en promedio porque no se convierte en una carga, sino una persona económicamente activa”, concluye el médico.