Defensoría del Pueblo se solidariza con Arlette Contreras

La adjunta de los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo , Eliana Revollar, comentó que la decisión tomada por la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Lima Norte, de enviar a fojas cero la denuncia de Arlette Contreras, expone a una revictimización y que un nuevo juicio alargará la búsqueda de justicia.

No obstante, añadió que el resultado era previsible. "Sin embargo, este era el escenario previsible porque la sala tiene dos opciones, o confirma la sentencia –que hubiera sido la absolución de Adriano Pozo de los cargos de tentativa de violación sexual y feminicidio– o declara la nulidad de esa sentencia”, explicó.

Revollar terminó diciendo “Entendemos el malestar de Arlette por el tema de la revictimización, porque nuevamente se pone en cuestión todo el tema que ha sido parte de la defensa del investigado”.

Decisión de la Sala Penal

La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte declaró ayer nula la sentencia recaída sobre el agresor de Arlette, Adriano Pozo, dictada en Ayacucho, que lo absolvió el 16 de febrero pasado de los delitos de violación sexual y feminicidio en grado de tentativa.

No obstante la defensa de Contreras señala que "La Sala ha ordenado un nuevo juicio, pero Arlette ya no tiene más que probar, ya no tiene nada más que declarar porque ha pasado por todas las pruebas legales correspondientes. Un nuevo juicio determina únicamente la revictimización para ella".

Adriano Pozo Arias es acusado de los delitos de feminicidio y violación sexual en grado de tentativa. El sujeto fue grabado el 12 de julio del 2015 arrastrando de los cabellos a Contreras en la recepción del hotel Las Terrazas de Huamanga, en Ayacucho.