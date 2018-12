Cohetes ecológicos: la alternativa para evitar contaminación por uso de pirotécnicos [VIDEO]

Con el fin de evitar la contaminación, los problemas en la salud y el peligro que generan los pirotécnicos en las fiestas de fin de año, el Ministerio del Ambiente y la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) lanzaron la campaña “Cohetes ecológicos”.

“Tenemos que eliminar la cultura de quemar cohetes y evitar que los niños y las mascotas se vean afectadas”, dijo la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, quien mencionó que es momento de evitar contaminación sonora y del aire.

Estos cohetecillos están siendo distribuidos en los colegios para cambiar la práctica de quemar cosas y generar ruidos molestos que afectan la salud de diversos seres vivos, solo por diversión de algunos.

La ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, explicó que los cohetes ecológicos contienen semillas en lugar de pólvora, por lo que no revientan.

“Los cohetes ecológicos contienen semillas en lugar de pólvora. Son como un cohetecillo normal, pero dentro no tienen pólvora, no generan luces, no revientan; lo que van a generar es vida, estamos cambiando la actividad que reúne a gente para quemar cosas por una actividad para sembrar vida. Ese es el cambio de cultura”, dijo la titular del Ministerio del Ambiente.

Ello fue anunciado durante la actividad que se realizó en la División Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes), ubicado en Ate, en donde se procedió con la destrucción de dos toneladas de pirotécnicos ilegales en el marco de la campaña “Detecta el peligro 2018”.