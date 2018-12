Instituciones presentan resultados de la lucha contra la violencia de género

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSHD) y el Ministerio del Interior (MININTER) presentaron sus avances en la implementación de las políticas públicas y las acciones emprendidas contra la violencia de género. Esta socialización congregó a funcionarios y funcionarias de entidades estatales, multisectoriales y municipales, organizaciones de mujeres de Comas, Carabayllo, Villa Maria del Triunfo y Villa El Salvador y organizaciones no gubernamentales; el 15 de noviembre, en el auditorio del CAFAE-SE.

El encuentro se realizó en el foro denominado “Balance de las Políticas Públicas contra la violencia de género y propuestas desde las mujeres organizadas. A dos años del Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021”, organizado por la Red interdistrital de Mujeres de Organizaciones Sociales de Lima Norte y Lima Sur para enfrentar la violencia de Género.

El foro estuvo compuesto por tres mesas temáticas. Se dio inicio con la mesa “Análisis del contexto: De la emergencia a la implementación”, se contó con la participación de la congresista de la República Indira Huilca, miembro de la Comisión de la Mujer y Familia; la Fiscal Superior Rosario López, coordinadora de la Unidad Central de Asistencia a Víctimas y Testigos, y Gloria del Piélago, representante de las organizaciones de mujeres. La parlamentaria manifestó que el Congreso de la República ha aprobado cinco leyes sobre violencia contra las mujeres y debemos vigilar su cumplimiento.

La mesa 1 llamada “Acciones realizadas para la protección, prevención y atención de la Violencia de Género desde los sectores involucrados en el Plan Nacional” tuvo como expositores a Ana Suárez (MIMPV), Rossy Salazar (Defensoría del Pueblo), Rosario Zapata (MIDIS), Alejandra del Castillo (MINJUS) y Gabriela Medrano (MININTER). La jefa de la Dirección de Asistencia Técnica y Promoción de Servicios del MIMPV señaló que se debe fortalecer los servicios públicos en la etapa de protección a las víctimas, así como la implementación de protocolos atención multisectoriales. Queda aún pendiente la aprobación del Protocolo Base de Actuación Conjunta, uno de los mecanismos del Sistema Nacional.

La gerenta de la Mujer y Desarrollo Humano del distrito de Carabayllo, Patricia Hilario, fue la ponente de la mesa 2 “Acciones realizadas desde los territorios: Gobiernos locales y planes locales contra la Violencia de Género, concertación interinstitucional y vigilancia de mujeres organizadas”. “Gracias al Plan distrital de atención y prevención de la violencia hacia la mujer no debemos esperar la buena voluntad de las autoridades, ahora es una obligación de la municipalidad liderar las acciones de prevención”, aclaró Hilario.

Por su parte, las mujeres de las Organizaciones integradas en la Red interdistrital contra la violencia de Género, manifestaron que existen dificultades en la implementación del Plan nacional contra la violencia de género. Ellas señalaron que la problemática de la violencia de género no está considerada en las agendas regionales y locales; que los/as operadores/as no cuentan con capacitación especializada en los temas de violencia de género, por lo que sus actuaciones carecen de este enfoque, perjudicando en especial a las mujeres; no se realiza un seguimiento oportuno a casos de alto riesgo; la asignación de presupuesto de los gobiernos regionales y locales para implementación de acciones preventivas en sus ámbitos es escasa o nula, incluso donde hay planes locales de lucha contra la violencia hacia la mujer aprobados. A ello se suman limitaciones técnicas y un débil liderazgo de los gobiernos locales en la lucha contra la violencia de género. Por todo ello consideraron que contar con un Sistema Nacional articulado e integrado de manera horizontal y vertical para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, es una tarea de muy largo aliento.

Cabe mencionar que estas acciones se desarrollan en el marco del proyecto “Impulsando la incidencia y vigilancia de mujeres organizadas en la implementación de políticas públicas nacionales y locales contra la violencia de género en 4 distritos de Lima”, el cual se viene desarrollando por medio del Consorcio de instituciones FOVIDA, DEMUS y Alternativa, con el apoyo de la Fundación Adsis y Eusko Jaurlaritza – Gobierno Vasco.