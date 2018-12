Surco: roban casa y se llevan objetos valorizados en 100 mil soles [VIDEO]

Unos delincuentes ingresaron a la casa de Rúben Zapata García, ubicada en la calle Viña Ocucaje, en Surco, y se llevaron todo lo que pudieron. La suma de lo robado asciende a más de 100 mil soles.

Los hampones se tomaron todo el tiempo para recorrer las cuatro habitaciones de la vivienda, de donde además de televisores, joyas y equipos de música comprados en Europa, se llevaron dinero en efectivo que la esposa de Rubén Zapata guardaba en un cajón.

“Eran más o menos 10 para las 2 de la tarde cuando regreso y encuentro que la chapa de mi casa estaba vulnerada, rota. Cuando he entrado no había televisores, entro a los cuartos todo estaba desordenado, no había joyas, ni dinero, los perfumes, todo”, indicó Zapata García a América Noticias.

Asimismo, el propietario señaló que días antes del robo delincuentes habían dejado una marca en la puerta principal por lo que advirtió a sus vecinos y demás ciudadanos a estar alerta, pues esa marca sería una indicación de que en ese lugar cometerían el acto delictivo.

La víctima contó además que en la calle Viña Ocucaje-a espaldas de la vivienda del Comandante General de la PNP José Lavalle, se registran constantes asaltos. Por ejemplo, indicó que hace unos meses su esposa y su hija fueron víctimas de un asalto en esta zona de Surco.