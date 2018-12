Cinco heridos y seis detenidos durante paro en Huarmey que reclama obras de reconstrucción

Cinco heridos y seis detenidos fue el saldo del paro de 24 horas que acataron los pobladores de la provincia de Huarmey, en la región Áncash, reclamando al Gobierno Central mayor presupuesto para la ejecución de las obras de reconstrucción, principalmente la descolmatación de sus ríos.

La jornada de protesta se inició a las cero cero horas con el bloqueo en varios tramos de la carretera Panamericana Norte y que originó la inmediata respuesta de la policía que arrojó gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes y restablecer la transitabilidad por esta vía nacional.

El poblador Héctor Ayala Rodríguez fue el herido de mayor gravedad, inconsciente fue evacuado de emergencia al Hospital Regional Eleazar Guzmán del distrito de Nuevo Chimbote, luego de que fuera brutalmente golpeado por un grupo de policías que lo confundió con uno de los manifestantes.

“Mi hermano no estuvo en la protesta, él salió de su casa para reclamar por qué arrojan gas lacrimógeno porque estaba perjudicando a su familia que dormía tranquila en la madrugada, pero lo han golpeado en diferentes partes de su cuerpo, a Héctor lo trasladamos inconsciente al hospital de Huarmey, pero por el delicado de su estado lo evacuamos a Nuevo Chimbote”, pronunció Eyner Ayala.

El presidente del Comité de Lucha de Huarmey, Víctor Rojas Alburquerque, denunció que, de los 40 kilómetros de afluente, la Autoridad Para la Reconstrucción con Cambios solo ha intervenido en 12 kilómetros; es decir, el 70 por ciento del río Huarmey falta descolmatar y colocar enrocado en 31 puntos críticos en peligro.

"Las autoridades nacionales tienen que saber que si no se ejecutan las obras de prevención nuevamente se inundaría la ciudad de Huarmey, y no solo con el Fenómeno El Niño, sino simplemente con lluvias normales. El 70 por ciento del cauce del río no se ha descolmatado, eso es un peligro. No queremos más inundaciones y pérdidas de nuestros campos de cultivo, de nuestras casas”, indicó.

Rojas Alburquerque dijo que la Autoridad para la Reconstrucción Cambios presupuestó 3 mil 325 millones de soles para Áncash; sin embargo, para la provincia de Huarmey asignó solo 261 millones de soles. “A la provincia más afectada por el Niño Costero le asignaron menos presupuesto, eso no es justo. En marzo del 2017 perdimos campos de cultivo, casas, colegios, puestos de salud, hasta nuestro hospital colapsó. Nos quedamos sin agua, luz, desagüe, vivimos una tragedia”, añadió.