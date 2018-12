Extranjeros secuestran, golpean y roban 70 mil soles a empresario que les dio trabajo

Un empresario denuncia que una banda delincuencial conformada por venezolanos lo secuestró junto a sus menores hijos en su propia casa en el Cercado de Lima con el fin de robarle los ahorros de la familia y otros objetos de valor.

Como puede verse en las cámaras de seguridad, cinco sujetos llegaron hasta la vivienda de Luis Rodríguez ubicada en el asentamiento humano Primero de Octubre. Una vez dentro amordazaron de pies y manos a todos los presentes, entre ellos un niño de apenas cuatro años de edad con el que tampoco tuvieron piedad pues hasta le taparon la boca y cara con trapos.

“Me ha comenzado a golpear con el ‘fierro’ (el arma de fuego), me han tenido tapado. Me decían ‘dame el oro’, ‘dame la plata’, y yo les he dado, pero querían más. Al ver desesperado a mi hijo, yo no sabía qué hacer, que me maten si querían, pero a mis hijos, no”, narró entre lágrimas el agraviado a América Noticias.

En total, los delincuentes llegaron a llevarse 70 mil soles en efectivo de los ahorros de la familia , costosos relojes y joyas, ropa, un play station y otros objetos de valor ya que permanecieron en la casa durante tres horas para poder robar cuanto pudieron.

La familia acusa directamente a Garvey Peraza, un sujeto de nacionalidad venezolana quien fue presentado al empresario y se ganó su cariño al punto que Rodríguez le pagó una operación al apéndice que el extranjero necesitaba con urgencia.

Junto a Peraza habrían actuado cuatro de sus compatriotas, entre los que se encontrarían Ender Mijares y Tyler Mijares, dos sujetos que también lograron la confianza de sus víctimas.

Por lo pronto, la familia ya puso la denuncia en la comisaría de Apolo y esperan que la policía pueda dar el paradero de los venezolanos acusados. Además exigen que Migraciones no permita que puedan huir de territorio nacional con todo lo robado.