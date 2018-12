Colectivos en Cusco piden sanción para los transportistas

Cusco. Tres colectivos de la Ciudad Imperial acordaron pedir a Indecopi y la Municipalidad Provincial de Cusco que sancione a las 37 empresas de transporte urbano por el aumento “abusivo” del pasaje de servicio urbano hasta S/ 1.00.

La Federación Universitaria Cusco, Asamblea Popular y Sindicato de Estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Túpac Amaru también reclaman la intervención de la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía de Prevención del Delito, para que “defiendan los derechos de la ciudadanía a un justo pago del servicio urbano”.

Asimismo, pidieron a los ciudadanos no pagar S/ 1.00, sino solamente S/ 0.70 por el servicio, porque, de lo contrario, estarían legitimando el reajuste injustificado, que no tiene sustento técnico. Mientras tanto, esos grupos alistan una protesta masiva de los estudiantes y ciudadanos. Sin embargo, por estrategia, no dieron a conocer en qué consistiría ni cuándo se realizará.