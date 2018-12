Moquegua: Unos 29 mil moqueguanos no acudieron a votar en el referéndum

La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de Mariscal Nieto confirmó que el porcentaje de ausentismo de votantes alcanzó un 21% durante el proceso de referéndum realizado el domingo.

Es decir, de un total de 140 mil 617 electores hábiles, 111 mil 160 (79%) acudieron a sufragar y 29 mil 894 no lo hicieron.El ausentismo en este proceso es mayor a lo registrado en la primera vuelta electoral (22 mil), del 07 de octubre del presente año.

Para el jefe de la ODPE, Lurgio Cabrera, muchos de los ciudadanos no concurrieron porque trabajan en otras regiones y prefirieron no viajar. Otros por enfermedad y otras razones. El funcionario indicó que quienes no hayan ido a votar por situaciones de emergencia y que estén estipulados dentro de la Ley podrán justificar dentro del plazo para evitar pagar la multa.

También destacó que en esta región los coordinadores y capacitadores del organismo electoral hicieron buen trabajo porque no se ha registrado ninguna acta observada. De acuerdo al 100% de actas contabilizadas, los moqueguanos en el referéndum votaron en la primera pregunta por el SI un 86% y por el No un 14%; en la segunda interrogante por el SI 86% y por el NO 14%. En la tercera pregunta ocurrió lo mismo por el SI un 86% y por el NO un 14% y en la última consulta por el SI 5% y por el NO un 95%.