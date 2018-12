“El ICAL debió liderar la lucha contra la corrupción en Chiclayo”

Fátima Constantino Lozano

¿En qué se ha convertido el ICAL?

Es una orden que se ha convertido en una suerte de amigos, pero que no trasciende de la comunidad jurídica. Defender el sistema democrático es clave y lo haremos luchando contra la corrupción, como yo lo vengo haciendo. El diario La República conoce mi lucha contra la mafia fujimorista. Yo fui vocal de la Corte Suprema. Y esa experiencia me ha permitido llegar a la conclusión de que el ICAL tiene que ser consciente que para defender la democracia se tiene que luchar contra la corrupción.

¿Qué defiende la Lista Nº 1?

La lista Nº 1 encabeza esta lucha por los derechos humanos. En mi lista llevo siete mujeres, es decir, más del 50% está representada por la cuota femenina. Algo que ninguna otra lista ha tenido. Quiero dejar escuela.

¿El Colegio de Abogados ha perdido su prestigio?

Ha perdido su prestigio, definitivamente; hace mucho que ya no es un órgano de consulta sobre temas laborales, de feminicidios, penales, y cómo proponer las leyes. Y si cada vez nuestra lista tiene más aceptación es porque yo tengo una experiencia muy grande. Yo he sido abogado particular por muchos años, en la judicatura he estado por buen tiempo y también he sido catedrático. Desde esta lista queremos que lleguen los principios, que no llegue al decanato quien no tenga emoción social. Ese divorcio tiene que acabar para siempre.

¿Qué esperan para esta orden?

Queremos poner a esta institución al servicio de la sociedad. Ahora lo encuentro desorientado, lento y cómplice de la corrupción. Y digo cómplice porque no se ha pronunciado por los problemas más fundamentales de la sociedad. Se ha produido el caso Lava Jato, el tema de la mayoría parlamentaria, y por ninguno de esos casos ha existido un pronunciamiento del colegio.

La sociedad también esperaba el pronunciamiento del ICAL ante la desarticulación de la red criminal que lideraría el alcalde David Cornejo.

¡El ICAL debió ser protagonista en la lucha contra la corrupción! que los chiclayanos. Si llego a decano voy a convocar a todos los colegios profesionales para formar un solo frente para que las obras públicas que se hagan sean auditadas, vigiladas previamente. Tenemos que ponernos al servicio de la región. Hace mucho que debimos sacar a estos corruptos. Si usted recuerda yo fui quien sentenció al exalcalde Roberto Torres, a quien luego se le descubriría que pagó al TC para dejar sin efecto la sentencia. Si los indicios de corrupción contra el señor Cornejo se comprueban va a tener que pagar con cárcel.

Casos de mala gestión también se han advertido en el consejo directivo del ICAL que ya se va. ¿Qué propone al respecto?

Vamos a hacer una auditoría. Ahí se ha hecho una plataforma de cemento sin un estudio técnico, y lo han hecho para una campaña electoral (el decano Juan Zamora postulaba a la reelección). Se tiene que investigar a quienes compraron ese terreno salitroso. La gente quiere las cuentas claras. Y ya me conocen, si encuentro a alguien que robó va a terminar en la cárcel. He recibido quejas de la forma en cómo se han administrado los recursos del colegio. Esta gente se pelea por la institución y no por la institucionalidad.

¿Qué pueden esperar los agremiados en los próximos dos años, de ganar la lista Nº 1?

De que les dejaré una institución moralmente saneada. A nivel gremial queremos postular una escuela de maestría en convenio con una universidad de Lima porque plata hay, aunque los antiguos decanos hayan hecho una mala gestión. Y a los chiclayanos, que van a contar con un Colegio de Abogados que trabaje para garantizar sus derechos. No queremos ser entes anónimos que nos reunimos por frivolidades.