La pesada mochila del nuevo gobernador

Mónica Cuti

Las dos últimas postulaciones de Elmer Cáceres Llica están marcadas por el escándalo. Una joven y una extranjera lo acusaron de violación sexual a días de que se realicen las elecciones.

La primera denuncia llegó como un baldazo de agua fría y lo llevó a pasar una noche dentro de una comisaría. En ese tiempo (2014), postulaba a la región por el partido Vamos Perú y frecuentaba los locales de campaña de los candidatos distritales de esa organización. En una de esas visitas conoció a Yaritza Huillcahuamán, en el distrito de Cerro Colorado, quien semanas después lo acusaría de ultrajarla.

Fue intervenido y llevado a la comisaría de Cerro Colorado tras la denuncia. Días después, un medio de comunicación le realizó una entrevista junto a la joven, quien se retractaba de la acusación, incluso se insinuó que podían casarse.

Hace unos días Yaritza confirmó nuevamente el ultraje y dijo que fue engañada y mal asesorada por un abogado que sería cercano a Cáceres Llica, por eso desistió del proceso. Ello le acarreó afrontar ahora una denuncia por falsa declaración.

Pero esta no es la única denuncia de violación. La ciudadana francesa Carole Marion también lo acusó por este delito en 2004, cuando él era alcalde provincial de Caylloma. La semana pasada la mujer reapareció, ratificó su acusación e indicó que su caso fue archivado. La mujer también busca que el caso se reabra.

Otra denuncia por abuso sexual que también salió a la palestra es de la ciudadana Dionisia Q. en 2017. El caso también fue archivado.

De igual forma, se encuentra una acusación por actos contra el pudor en contra de una menor de 14 años.

Cáceres niega estas acusaciones. Dice que todo es parte de una guerra sucia en su contra. Su reacción frente a las acusaciones es agresiva y confrontacional. Cuando se le hacen preguntas incómodas, se molesta y no responde los cuestionamientos.

Una de las reacciones que toma Elmer Cáceres es acusar a los medios de comunicación de haberse vendido. Lo hizo durante la segunda vuelta y también tiempo atrás. En la elección de 2014, acusó al periodista Fredy Rosas de recibir dinero de la minera Cerro Verde durante un programa en vivo.

Similar situación se repitió con el periodista Jorge Turpo, quien le consultó sobre su relación con Yaritza, ello provocó que Elmer Cáceres le dijera "vendido" durante un programa radial en vivo. Los mítines fueron otros espacios donde el ahora gobernador regional denunciaba que la prensa estaba en contra de su candidatura y tildaba a todos los medios como "prensa vendida".

Las excusas de Elmer Cáceres siempre han sido para atacar a quien lo cuestiona, mas no aclara las acusaciones, pese a la existencia de documentos. Decía que no se informaba el estado real de sus procesos y que solo se difundían noticias en su contra para mancharlo.

UN PROVINCIANO

Elmer Cáceres Llica nació en Chivay, Caylloma, y estudio en el colegio Francisco García Calderón. Fue un alumno destacado e incluso encabezó algunas gestas al interior de su institución. Su paso por la Universidad Nacional de San Agustín no fue tan resaltante, incluso sufrió de discriminación por sus raíces cuando estudiaba Arquitectura, según cuentan personas cercanas a él en ese tiempo.

A inicios del 2000, Elmer no apostaba por lo andino. Tenía el pelo ondulado artificialmente y compraba ropa americana en el mercado negro. Algunos afirman que lo escucharon usar la palabra "cholo" como insulto alguna vez. En ese tiempo tampoco sabía hablar en quechua.

Ahora este idioma se convirtió en una de sus principales armas para acercarse a la población, especialmente de zonas altoandinas. Incluso retó a su contrincante Javier Ísmodes a un debate en quechua.

Cáceres Llica usó su imagen de provinciano como una estrategia de marketing para captar el voto popular. También hizo de su apellido materno, Llica, su marca. Así se presentaba y sus banners de campaña lo resaltaban. Llica es un apellido de origen andino que en castellano significa “telaraña”.

Quienes lo siguen lo ven como líder. Luchador de los sectores bajos y defensor de los menos favorecidos, dijo en alguna oportunidad Hugo Mendoza, brazo derecho de Cáceres.

SIN CASA PARTIDARIA

Cáceres es la viva imagen de los políticos sin casa partidaria y que usan vientres de alquiler para postular a un cargo político. Sus correteos en la política empiezan en 2002, cuando junto a sus hermanos y amigos forma el movimiento independiente “Desarrollo Caylloma” y postula a la alcaldía provincial.

Luego lo abandonó para postular con Arequipa Avancemos al Gobierno Regional pero no lo logró, militó en este grupo por cinco años y luego lo dejó para buscar otra casa política que lo acoja.

El 2014 quiso crear su propia organización de nombre “Arequipa Exitosa” pero no pudo inscribirla por falta de firmas. Conversó con los líderes de otros grupos pero finalmente se subió al carro de Vamos Perú junto a los Cáceres Velásquez, viejos lobos de mar de la política en el sur.

Ricardo Medina, que postuló en 2014 como primer regidor del entonces candidato a la comuna provincial Luis Cáceres, cuenta que Elmer no era muy apegado a los Cáceres. Refiere que para dar una imagen de unión partidaria solo se tomaban fotos juntos, pero no tenían más relación.

Gente que trabajó en su primer periodo como alcalde de Caylloma recuerda que a Cáceres Llica siempre le gustó mandar y que se haga lo que decía, no escuchaba opiniones.

Mal pasado y familia

El virtual gobernador regional no resalta por sus obras. Sus dos gestiones como alcalde provincial (2003-2006 y 2011-2014) son cuestionadas. Sus detractores no le reconocen obras importantes, más bien recuerdan el museo para exhibir a la momia Juanita, considerado un elefante blanco porque a la fecha no se utiliza. Lo responsabilizan también de incrementar el costo de las tarifas para conocer los atractivos turísticos del Colca.

La familia Cáceres Llica está en el poder. Elmer fue alcalde de Caylloma dos periodos, ahora lo es Rómulo Tinta Cáceres, su primo, y el próximo año asumirá Álvaro Cáceres Llica, su hermano. Fredy Cáceres Llica, otro de sus hermanos, también es primer regidor en el distrito de Yura - Arequipa. ❧