Áncash: Contraloría advierte riesgos en obra de enrocado en el río Casma

La Contraloría General de la República identificó una serie de riesgos en los trabajos de enrocado en el río Casma, que ejecuta la Municipalidad Distrital de Comandante Noel, en la provincia de Casma, en Áncash, los cuales podrían afectar el desarrollo de la ejecución de la obra presupuestada en más de 6 millones 208 mil soles.

Los riesgos fueron detallados en el Informe de Visita de Control N° 1134-2018-CG/L425-VC, el cual fue notificado a la Municipalidad Distrital de Comandante Noel con la finalidad de que valore los hechos e implemente las medidas preventivas pertinentes.

El contrato para la ejecución de la obra “Instalación de 13,780 metros lineales de enrocados en el río Casma entre sector Tabón a puerto Casma, distrito de Comandante Noel- Casma-Áncash-2da. Etapa”, se firmó el 15 de agosto de 2018 con un plazo de 90 días calendario, lo cual hasta hoy no concluye.

Asimismo, la Contraloría identificó el incumplimiento de las especificaciones técnicas en los estándares de mezclado y colocado del concreto en los vacíos entre rocas, generando el riesgo de afectar la calidad de la estructura; y, por consiguiente, la vida útil de la construcción para la cual fue diseñada con un presupuesto de 411 mil 910 soles.

También se advierte que la entidad otorgó conformidad y tramitó el pago de una valorización, considerando un avance del 100% de la partida sobre la conformación de dique semipactado con material de río”; no obstante, se ha acreditado que el contratista aún no ha culminado la ejecución de la citada partida, generándose el riesgo de incumplimiento de metas establecidas en el expediente técnico y de la ejecución de recursos públicos por partidas no ejecutadas.

Otro riesgo es que el municipio de Comandante Noel no cauteló que el contratista ejecute la obra con la totalidad del personal ofertado, acreditándose además que el ingeniero asistente no cuenta con colegiatura; generando el riesgo de falta de aseguramiento de la calidad de la obra e incumplimiento de obligaciones sustanciales previstas en el contrato.

Entre los aspectos citados por la Contraloría se contempla que el cuaderno de obra no consigna información diaria por parte de la empresa ejecutora ni del supervisor de obra, generando el riesgo de la falta de registro de actividades, comunicación, coordinación, control y procesos en la ejecución de la obra.