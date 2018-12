Extranjera se lanza de cuarto piso para evitar ser violada [VIDEO]

Una joven extranjera de 22 años se vio forzada a lanzarse del cuarto piso de un edificio para evitar ser abusada sexualmente. La mujer denunció que el pasado sábado un hombre y dos mujeres habrían querido violarla. El hecho tuvo lugar en Chaclacayo.

De acuerdo a la versión de la joven, de nacionalidad venezolana, eran las tres personas con las que se encontraba comenzaron a quitarse sus prendas de vestir. Los denunciados fueron identificados como Walter Morales Arana, de 45 años; Cindy Ortega Canchero; y Diana Meneses Sulca.

Los cuatro se encontraban en el departamento del hombre, ubicado en Chaclacayo. Según la víctima, a las tres de la madrugada sintió que las cosas se estaban poniendo extrañas, pues el hombre y las dos mujeres comenzaron a desvestirse.

Ellos le señalaron que ‘‘ya habían tenido tríos los tres, que participara en eso, que fuera mente abierta’’, señaló la joven para Latina.

En ese momento, la joven extranjera decidió irse del departamento. Sin embargo, cuando se acercó a la puerta se percató de que esta se encontraba asegurada.

La joven venezolana asegura que rogó que la dejaran salir durante dos horas, pero no le hicieron caso. Fue ahí, cuando no tenía otra salida, que decidió lanzarse del cuarto piso del edificio en donde estaban, pues temía ser abusada sexualmente.

‘‘En serio me voy a lanzar del cuarto piso porque no voy a permitir que ustedes me hagan daño’’, le dijo la mujer a los tres sujetos.

La caída de la joven provocó que se rompa los labios y la quijada. Asimismo, se golpeó su cuerpo y terminó con hematomas en sus piernas.

En ese momento, aún herida, ella se acercó a la Policía para presentar la respectiva denuncia. Las autoridades se acercaron al departamento, del cual es dueño Walter Morales Arana, para detener a los tres sujetos.

La joven venezolana señaló que cree que todo fue planeado por su amiga Diana Meneses Sulca, quien la habría convencido de ir a una reunión con engaños.