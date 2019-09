Protectores del agua

“San Pedro de Casta, luces de colores, con su Champería, la fiesta del aguaaa... La vida de todo casteñito, trabajamos sin contar las horas, todos adoramos a la madre Cunya. Al beber sus aguas: la nueva vidaaa...”.

Un hombre canta, en medio de la lluvia, a más de 4.200 metros sobre el nivel del mar.

Eufronio Obispo, 66 años, con un sombrero serrano y una mochila escolar con cara de perrito detiene su recorrido hacia Laguna Pestancia, el canal ancestral de una montaña que antes no tenía agua. El encargado del programa de siembra y cosecha de agua canta sobre una piedra y mueve su dedo como si tocara un tambor invisible. Entona sin agitarse aunque falta media hora del empinado recorrido en el distrito de San Pedro de Casta, provincia de Huarochirí, la sierra de Lima.

PUEDES VER Batalla por el agua: Bolivia demanda a Chile por utilización del río Silala

En este monte de tierra, golpeado por la sequía y el sobrepastoreo, se esconde esta red de acequias que acumulan la lluvia, la filtran en el cerro y preservan lo que el cambio climático les arrebata: el agua.

Laguna Pestancia es una amuna, un sistema preincaico utilizado para la siembra del agua. Lo conforman canales de infiltración ancestrales que captan la lluvia y la trasladan a zonas con rocas fisuradas o fracturadas. Estas luego permiten su paso hacia el interior del monte hasta que afloren en la parte baja de la cuenca, en los manantiales (ojos de agua o puquios) y arroyos. En las amunas de San Pedro de Casta se trabaja uno de los principales proyectos de recuperación de Lima.

Algunos muros que conforman este sistema –creado por los incas– están deteriorados y se desbaratan con un simple golpe. Si bien cada año los comuneros suben hasta las alturas para limpiarlos, aún no resulta suficiente. Por eso, ahora este pueblo que le canta a la madre Cunya (principal fuente de agua) busca recuperar su herencia. Y trabaja de manera voluntaria, desde el 2016, en la reconstrucción de las amunas. Pestancia es una de las más antiguas en la comunidad, la tercera que ha sido rehabilitada.

Dos horas y media después de ruta, envuelto en granizo, Eufronio –acompañado por Gilmer Medina, especialista de Sedapal que participa en el proyecto, y por Plácido Bautista, fiscal de la comunidad– llegan hasta Pestancia y hallan a un hombre de 82 años que canta empapado sobre una piedra:

PUEDES VER Hallan el primer lago de agua líquida en Marte

“Aguacerito de la Puna corre llarano, aguacerito de la Puna corre llarano. Ay, no me mojes tan temprano, quiero llegar pues a mi destino. Aguacerito no me mojes el cuerpo entero porque, mira, no tengo ropa para cambiarme. Voy mojadito”.

Rafael Calixtro Pérez es el mayor de los 20 hombres y mujeres que a más de 4.500 msnm mueven piedras 50 metros hacia abajo, las ordenan, las embarran en arcilla, arena y agua para luego convertirlas en los muros, antes caídos, de la amuna. El proyecto busca recuperar 1.235 metros de canal.

Con picos y palas

A las seis de la mañana, tres veces por semana, los comuneros –divididos en equipos– salen de sus casas para llegar tres horas después hasta la cima del monte y comenzar con su trabajo voluntario a casi cero grados de temperatura. Cantan hualinas, como la de Eufronio, se calientan con el humo del cigarro, le brindan ofrendas al monte. Llevan picos, palas y un poco de comida. Abajo, en su comunidad, reciben capacitaciones para el uso de tecnología a favor de este proyecto, como el GPS. El objetivo: reconstruir lo que hubo antes.

Para el próximo año se recuperarán dos amunas más en San Pedro, el distrito cuya fiesta principal se celebra en octubre y es en honor al agua.

Por más agua

La rehabilitación de las amunas permitirá aumentar y alargar el caudal de los manantiales que abastecen a los pequeños sistemas de riego y los asentamientos urbanos y rurales de una comunidad que ya no sabe con certeza cuándo lloverá.

Según Sedapal, el proyecto también incluye la recuperación de 4 mil metros cuadrados de bofedales y un particular ecosistema verde que reúne agua en época húmeda y la libera poco a poco en temporada seca. Esto beneficia al pueblo, al ganado y a la agricultura. “Pero también a Lima porque lo que la población de San Pedro de Casta no usa va hacia a los ríos Santa Eulalia, Rímac, y al final a La Atarjea”, dice Medina. Pero un comunero lo interrumpe: “Si no hubiera amunas, no filtraríamos agua. No amamantaríamos a la tierra”.