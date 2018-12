Ante reportes de muchas mesas no instaladas, ONPE envía ultimátum a votantes

Diversos reportes de los usuarios en redes sociales y medios de comunicación detallan que en diversos locales de votación aún faltan instalarse varias mesas de sufragio, a pesar que estas ya debieron estar habilitadas desde las ocho de la mañana, a fin de que se desarrolle con normalidad este Referéndum 2018.

Por ello, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) envió un comunicado refiriéndose a este problema que retrasa la jornada y perjudica a decenas de votantes. Ellos han dado plazo solo hasta el mediodía para evitar la multa.

La advertencia no solo incluye a los que hayan sido elegidos en el sorteo previo, sino también parta aquellos ciudadanos que se encuentran en la cola y a pesar de no estar su mesa instalada, se rehusan a reemplazar a los miembros faltantes.

ONPE recordó que los miembros de mesa, titular o suplentes, además de los votantes que se nieguen a ayudar, estarán sujetos a una multa de S/ 207.50, cuyo cobro es de carácter coactivo.

Para este Referéndum 2018 votarán un total de 24 373 821 peruanos, entre los que se incluye a 907 839 compatriotas residentes en el extranjero y a aquellos jóvenes que hayan cumplido la mayoría de edad hasta el día de hoy 9 de diciembre, los cuales hacen un total de 91 007 sufragantes.

Pilar Biaggio, gerente de Información y Educación de la ONPE, indicó a RPP que hasta las la una de la tarde de la mañana se registró un 99, 5% de mesas instaladas, de las cuales cerca del 8% se habían formado gracias al apoyo de las personas que formaron las colas y no de los que fueron elegidos con anticipación.

No obstante, la funcionaria informó que en caso no se instalen la mesas de votación, los electores que debían votar ahí no serán sujetos a multa.