Mujer mostró el cuerpo de su hijo afectado por contaminación minera a premier Villanueva [VIDEO]

Pasco. Según un informe de la cadena televisiva BBC, Cerro de Pasco es la ciudad más contaminada en el mundo. La tierra y el agua de la ciudad muestran alarmantes niveles de metales pesados que han llegado a contaminar la sangre de niños con plomo y arsénico. Esta es la realidad que una madre decidió mostrar enseñando el caso de su propio hijo.

La desgarradora escena fue grabada y difundida en Facebook y ha generado conmoción entre los cibernautas. La mujer, tomó la palabra en una reunión donde se trataba el tema de la minera Volcán y donde estaba presente el Presidente del Consejo de Ministros del Perú, César Villanueva. Le reclamó su indiferencia ante la situación inhumana que viven los pobladores de Cerro de Pasco.

La madre exigió ayuda para su hijo y mostró el cuerpo contaminado de su hijo, quien ha perdido un ojo y padece de cáncer.

“La enfermedad no espera, los tumores no esperan. No voy a esperar a que ustedes se dignen a decir que nosotros esperemos. La leucemia que tiene él no espera, nosotros queremos soluciones inmediatas", dijo al borde de las lágrimas.

La mujer se mostró indignada por la indiferencia de las autoridades para buscar soluciones para los pobladores y expresó que a ella nunca le dijeron que se vaya de Cerro de Pasco.

“No hay solución para la enfermedad por intoxicación de arsénico. Ya no hay cura, lo único es retirarse de la zona de impacto, no hay nada más. No sé a qué vamos a esperar, a que él se vaya y espere que los tumores sigan en su cuerpo.”, señaló.

La mujer fue observada por todos los asistentes en silencio y espera que puedan darse cuenta de la gravedad de la situación y lo tomen como una prioridad.

”Si hay prioridades señores, el agua que tomamos con arsénico en casas, universidades y en todos lados”, finalizó.