Surco: Pasajera acusa de discriminación por orientación sexual a predicadora cristiana [VIDEO]

Una joven identificada como Skarlet Valqui Sifuentes hizo pública una acusación de discriminación en contra de una predicadora cristiana, quien tuvo duros calificativos contra ella debido a su orientación sexual. El hecho sucedió la tarde del jueves 6 de diciembre en Santiago de Surco.

Según cuenta la usuaria, el problema surgió cuando ella subió al Corredor Rojo en el paradero Jockey Plaza y fue hasta la parte de atrás del bus junto a su pareja, cuando fue atacada verbalmente por la predicadora, quien las acusó de 'pecadoras'.

La publicación de la joven dice textualmente: "Como de costumbre me subo al Corredor Rojo en el paradero del Jockey Plaza, me voy hacia el fondo porque siempre la gente baja primero. Cuando de pronto escuchó a una señora "predicando la palabra", y sí, me causó risa, porque lo hacía a voz en cuello. Jamás le dije algo, me reí o Nada. Fue la señora quien empezó a hablarnos y faltarmos el respeto a todos en el bus. Cabe recalcar que mi enamorada y Yo jamás nos tocamos, las personas que me conocen saben que respeto a la gente en la calle":

En el video subido a su cuenta de Facebook se puede escuchar a la predicadora maldiciendo en nombre de la Biblia a los jóvenes. "Yo creo en Dios, pero parece que no es el mismo que el de ella. Tener una orientación sexual diferente no define a las personas y la verdad está señora nos faltó el respeto. Que bueno que la sociedad está cambiando y que la gente que iba dentro del bus empezó a decirle que se baje.", dice la joven en la publicación.

Las imágenes fueron compartidas por usuarios cercanos a la joven y ha generado un gran debate en torno al accionar de ambas partes.

Usuaria denuncia discriminación por su orientación sexual