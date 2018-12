Cusco: Mujer denuncia que fue violada por policías

Exige justicia desde Cusco. Una mujer de 28 años denunció que fue víctima de violación sexual y acusó a dos efectivos de la Policía y al primo de los varones.

La joven madre indicó que el hecho se produjo este 1 de diciembre. Ella fue al local nocturno en Quispicanchi junto a los policías Omar Choque Alvis, Richard Sincho Gutiérrez y el primo de éstos, Eduardo Gutiérrez.

A las tres de la madrugada decidieron retirarse, sin embargo, ella indica que perdió el conocimiento cuando caminaban en dirección a la Plaza de Armas de Urcos. Luego despertó en una calle del distrito de Andahuaylillas y estaba completamente desnuda.

“Mi familia me dice que me hallaron desnuda. A un costado estaba mi pantalón y mi ropa interior, no hay mi polo y casaca. Hay la posibilidad que primero me violaron en otra zona y luego me dejaron en ese lugar”, señaló.

La mujer interpuso la denuncia en la comisaría de Andahuaylillas. Pero indica que no se incluyó a los presuntos autores que serían los agentes policiales. El caso se encuentra en investigación.