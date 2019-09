Víctima de violación sexual espera que ahora sí se haga justicia

Desde hace unas semanas Antolina Farfán es víctima de intimidación por parte de personas allegadas al candidato regional Servando García Correa quienes usaron su caso para desprestigiara, al punto que tuvo que huir de Piura. La agraviada a decidido denunciar nuevamente el hecho, esperando que esta vez las autoridades tomen acciones.

En el 2013, cuando todavía tenía 17 años de edad, Antolina Farfán Neyra denunció en su natal Piura haber sido agredida sexualmente por el candidato al gobierno regional de Piura, Servando García Correa. A los dos meses, el Ministerio Público decidió archivar su caso sustentando que no había pruebas para proceder con la acusación contra del representante del partido “Fuerza Regional”.

Según narró Antolina Farfán a La República, hace cinco años ella era parte del equipo de juventud del partido político del candidato Servando García quien por tercera vez busca el sillón de gobernante. Es en esas circunstancias, una noche la invita junto a dos personas más a tomar algo en un pub, sin embargo lo que sería una celebración terminó en una agresión sexual.

“Yo recuerdo que esa noche me empecé a sentir mal, tenía ganas de vomitar, pero solo eso, no recuerdo cómo ingresé a un hotel y cómo desperté ahí. Cuando me despierto estaba sola, desnuda en la cama. Me cambié y pregunté en recepción quién fue la persona con la que ingresé y me dieron las características de Servando García, es por eso que decidí denunciarlo”.

Luego que la fiscalía decidiera no abrir investigación por este hecho contra Servando García, y tampoco tuviera éxito su apelación, Antolina Farfán quiso continuar con su vida y olvidar el triste episodio.

Hace unas semanas cuando la campaña política se intensificó, los simpatizantes de los partidos políticos que se disputan la segunda vuelta electoral, usaron el caso de Antolina Farfán para sus respectivos intereses, recibiendo acoso y agravios en las redes sociales.

Antolina Farfán narró que lo más grave de esta campaña de desprestigio fue ser víctima de una trampa por parte del candidato de “Fuerza Regional”. "Con engaños de una persona vinculada a dicho partido firmé una carta notarial que lejos de salvaguardar mi integridad usaron el documento para apoyar a Servando García. Mi intención de la carta era que dejen de usar mi nombre pero no fue así".

Esto originó que Antolina Farfán sea víctima de un cargamontón de insultos y amenazas por lo que tuvo que abandonar Piura y venir a Lima para ponerse a buen recaudo. Lejos de intimidarse por los agraviados, la agraviada decidió narrar lo sucedido en los medios nacionales con el fin de que ahora sí presten atención a su denuncia.

Por su parte Servando García publicó un video en sus redes sociales defendiéndose de las acusaciones. “He sido víctima de una campaña sucia, maquiávelica, al mismo estilo montesinista. Resulta lamentable que se esté llegando a estos niveles de contracampaña”. señaló.

Tras la denuncia en los medios de comunicación, la Fiscalía de la Nación solicitó un informe a la Presidenta de la Junta de Fiscales de Piura, Elena Delgado Manrique además de evaluar y dar la atención correspondiente a este caso.

“Lo que les pido a las autoridades es que pongan mano firme a esto y que no se dejen llevar por un poder político, por un poder que bloquea los derechos de una persona”. solicitó Antolina Farfán.