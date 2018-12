Joven que acusó de violación a Cáceres Llica el 2014 confirma ultraje

Tres días después de que Yaritza Huillcahuamán cumpliera la mayoría de edad, acusó que fue ultrajada sexualmente por el candidato Elmer Cáceres Llica, el 2014. Ese año, el candidato también postulaba al Gobierno Regional de Arequipa.

En comunicación con RPP confirmó que sí fue ultrajada por Elmer Cáceres Llica, pero que se retractó de su denuncia semanas después porque ya no quería ocasionarle gastos económicos a sus padres, pues para pagar a los abogados estaban hipotecando su casa.

Señala también que el abogado que la asesoraba ese tiempo lo hizo mal y le señaló que lo mejor era retractarse.

“Mis padres se sentían mal de salud, emocionalmente me sentía muy mal, el abogado me decía que tenía que dejar todo atrás y yo vi que mis padres estaban sacando muchos préstamos para los abogados y yo ya no quería más problemas”, sostuvo Huillcahuamán.

Sobre la entrevista en un diario donde señala que Cáceres Llica no la ultrajó, Yaritza dice que todas las instrucciones sobre cómo posar para las fotos y qué decir, se las dio su abogado de apellido Esquivel. “Me dijo que no estaba declarando para la Fiscalía y que no habrían problemas”, indicó.

Por retractarse, la denuncia de violación fue archivada, pero este año la Fiscalía la denunció por falsa denuncia. La presunta víctima pide que el caso se desarchive, mientras que su abogado cuestionó que una denuncia tan grave se haya archivado solo por una foto.