Lambayeque: promueven salud bucal para una mejor calidad de vida

La Gerencia Regional de Salud en Lambayeque, en el marco de la semana de la salud bucal, recomienda buenas prácticas para mantener una boca sana y prevenir una serie de enfermedades que pueden afectar la capacidad de las personas para morder, masticar, sonreír y hablar, al tiempo que repercuten en su bienestar psicosocial.

Como acciones de prevención, se recomienda a la población reducir o evitar el consumo de alimentos con azúcar como golosinas, helados, gaseosas, tortas, yogurt, etc; y reemplazarlos por frutas o verduras. También, es importante dejar de fumar y reducir el consumo de alcohol, esto disminuye el riesgo de cánceres de la cavidad bucal.

De igual modo, se debe practicar el cepillado de dientes como mínimo 2 veces al día, sobre todo antes de dormir utilizando previamente hilo dental. Las únicas pastas dentales efectivas contra la caries, son aquellas que contienen flúor; por lo que se debe verificar en la parte posterior de las etiquetas de las pastas si contienen entre 1000 a 1500 ppm (partes por millón).

En el caso de los niños, se debe seguir la rutina de cepillado desde que le sale su primer diente. La visita al odontólogo debería ser mínimo dos veces al año para el público en general. En el caso de gestantes, se recomienda hacerlo en el primer trimestre de embarazo; mientras que en los niños se debe hacer antes de su primer cumpleaños.

Finalmente, después de cada cepillado no es recomendable enjuagarse, se debe escupir el exceso de pasta. Si se tiene niños pequeños, evitar el contacto de la saliva del adulto con la boca del bebé y de compartir cubiertos, asimismo, no dejar que los niños coman la pasta directamente del tubo. Si el adulto utiliza prótesis dentales removibles, no olvidar limpiarlas todos los días.