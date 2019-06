La última llamada del principal sospechoso del crimen de mujer hallada en cilindro

Nuevos detalles sobre el atroz asesinato de Marisol Alva Estela siguen saliendo a la luz. Esta vez, un audio proporcionado por su propia hermana, Melva Rosmeri Estela Alva, da cuenta sobre lo que respondió el principal sospechoso, Luis Estebes Rodríguez, cuando se le consultó sobre el paradero de la víctima antes de conocerse el hallazgo del cuerpo en un descampado de Villa El Salvador.

Como lo han establecido hasta ahora las investigaciones del Departamento de Criminalística de la Policía de Villa El Salvador, la joven estudiante se encontraba desaparecida desde el viernes ya que ningún familiar llegó a contactar con ella desde aquel día.

Debido a esta razón, la hermana de Marisol se contactó con el hombre de 32 años para consultarle sobre el paradero de la estudiante. El audio des esta conversación fue grabado por ella y difundido por América Televisión.

Hermana: ¿Dónde está Marisol?

Principal sospechoso: Allá, me dijo que iba a verte a ti.

Hermana: Luis no seas mentiroso. Marisol no está acá.

Principal sospechoso: De verdad. No, allá está contigo.

Hermana: No, te lo juro que no está acá.

Principal sospechoso: Sí, de verdad. Me dijo que justo estaba pensando salir para allá.

Hermana: Por eso yo también te estoy llamando para saber dónde está mi hermana. La estoy llamando a su celular y no me contesta. Yo quería que tú me pases con ella.

Hasta ahora se sabe que el suboficial de segunda del Ejército Peruano pidió una licencia por quince días a la institución militar desde el 27 de noviembre, es decir, tres días antes de la desaparición de Marisol Estela Alva.

"Debido a la gravedad de los hechos que podrían involucrar al Suboficial Estebes, el Sistema de Inspectoría del Ejército ha dispuesto una investigación preliminar sobre la situación del referido militar, cuyo paradero en este momento es desconocido", explicó el EP en un documento.

La familia de la víctima ya se encuentra en Lima para poder dar sepultura al cadáver y esperan que pronto puedan capturar a todos los implicados en el feminicidio.