Perrito evita muerte de un niño atacado por pitbull

El último domingo, en Chiclayo (región Lambayeque), un hecho generó simpatía entre los vecinos de la urbanización Las Brisas y la ciudadanía en general. Al respecto, un perro de raza pequeña, de nombre Otto, salvó de una muerte segura a un menor de siete años, quien estaba siendo atacado por un pitbull.

Según detallan los testigos, en la Mz. D del sector Molina Alta, el animal atacante tenía aprehendido entre sus fauces al niño, pero cuando el can más pequeño se percató del incidente no dudó en ir en su auxilio, enfrentándolo pese a la diferencia de tamaño y peso.

Debido a la intromisión del pequeño canino, el pitbull liberó al niño en el preciso instante en que se aprestaba a tomarlo por el cuello: hubiera sido una fatalidad. Sin embargo, producto del agravio resultó con lesiones graves en el rostro.

“Si no fuera por Otto, ese perro maldito hubiera matado al niño. Él lo mordió al pitbull, todos los vecinos gritamos y corrimos para ayudar, pero si no hubiera intervenido ese animalito, el perro pitbull cogía del cuello al niño y no se hubiese salvado”, detalló la dueña del perrito a RPP.

Tras el hecho, el menor fue trasladado a una clínica privada para iniciar la sanación de las heridas de su rostro.

Por otro lado, recién ayer martes, la madre del niño denunció que la dueña del pitbull no quiere asumir los gatos de su recuperación. Ante eso, Patricia Morales Santisteban pidió ayuda y justicia, pues su hijo requiere una intervención quirúrgica.