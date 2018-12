Arequipa: Elmer Cáceres hace cuatro años admitió que conocía a turista francesa

Arequipa. El periodista Jorge Turpo Rivas recordó las revelaciones que obtuvo del candidato Elmer Cáceres Llica cuando le realizó un seguimiento acompañado de varias entrevistas para el libro "Rostros, once personajes de la política arequipeña". Libro que realizó con los periodistas Juan Carlos Soto Diaz y Arlen Palomino antes de los comicios electorales del año 2014.

En esa oportunidad Turpo le preguntó por la denuncia de violación que le hizo la ciudadana francesa Carole Marion y esto fue lo que le respondió:

“Fue una relación pasajera que tuve. En el Colca he tenido varias gringas. Me la presentó mi cuñado, el alcalde de Yanque, Ramón Callahua, ella hacía una pasantía allí. Todo el pueblo sabía que era mi pareja, hasta el fiscal, pero ella me denunció por despecho".

En la entrevista, también le dijo al periodista que Carole, antes de regresar a Francia, le pidió perdón por haberlo denunciado. “Le regalé un sombrero cabana y una chuspa. Me dijo que lo hizo en un momento de cólera”, dijo Cáceres.

Desde Arequipa, Jorge Turpo decidió recordar las versiones que le dio Cáceres Llica debido a que hoy salió en La República el testimonio de la mujer francesa, en el que reitera que sufrió una violación sexual. Es la primera vez que Carole se pronuncia y lamenta que hasta el momento la justicia peruana no actúe ante su grave acusación.

El candidato Elmer Cáceres tiene tres denuncias por violación sexual. La última fue en plena campaña del 2014. La joven Yaritza Huillcahuamán Guillén lo denunció, pero a los pocos días se retractó y apareció en la portada de Correo abrazada a Cáceres diciendo que eran enamorados. Un par de días antes, Cáceres le dijo a Turpo que estaba sin pareja, recuerda hoy el periodista arequipeño.