Lo que el ciudadano debe saber sobre la segunda vuelta y el referéndum

Cusco. Los representantes de los organismos electorales informaron sobre aquellos asuntos que los electores deben tomar en cuenta el 9 de diciembre, día del referéndum y la segunda vuelta electoral.

La jefa regional de Reniec, Tereza Andrade Fonseca, informó que el padrón electoral para la segunda vuelta está compuesto por 981 493 electores hábiles, mientras que el padrón para el referéndum tiene 986 108. Esto porque fueron incorporados aquellos 4615 jóvenes que cumplieron 18 años entre la primera vuelta y el 9 de diciembre. Los jóvenes que cumplieron la mayoría de edad después de la primera elección solo votarán por el referéndum.

Por su parte, el asesor de la jefatura nacional del Reniec, Rafael Rodríguez, destacó que en la región Cusco se detectaron posibles casos de votantes golondrinos en los distritos Saylla (Cusco), Machupicchu (Urubamba) y Poroy (Cusco). Por eso, en Saylla, se restituyó a 223 ciudadanos, para que voten en su anterior sitio de sufragio; en Machupicchu, a 250, y en Poroy, a 288.

Leyla Lovón Luque, jefa de la ODPE, informó que los miembros de mesa que no cumplan con su obligación tendrán que pagar una multa de S/ 207.50 y los electores que no son miembros de mesa y no voten deberán pagar también una multa, dependiendo de su nivel socioeconómico.

Un votante de un distrito de extrema pobreza pagará S/ 20.75; uno que vive en una zona pobre, S/ 40.50, y los que habitan en zonas no pobres deberán abonar S/ 83.

REFERÉNDUM

Robert Vargas Arbieto, coordinador de capacitación de ODPE, reiteró acerca de qué reformas se votará en el referéndum. Detalló que se somete a consulta popular el cambio de 45 artículos de la Constitución Política referidos a la creación de la Junta Nacional de Justicia en reemplazo del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), control del financiamiento de organizaciones políticas, la no reelección de congresistas y la creación de un Legislativo con dos cámaras.

"La opción que obtenga el 50% + 1 de los votos será la que se implemente, porque fue aprobada por la mayoría de peruanos", dijo Indira Ramos Vargas, miembro del Jurado Electoral de Elecciones de Cusco (JEE).