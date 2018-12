Más de dos mil miembros de mesa se capacitaron en Chiclayo

La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) en Chiclayo, desarrolló la jornada nacional de capacitación de miembros de mesa, en 63 colegios, para instruirlos en las labores que realizarán en el Referéndum Nacional 2018.

En la jornada de capacitación 2,630 miembros de mesa llegaron a las instalaciones de los colegios para recibir oportunamente sus capacitaciones, con apoyo de los capacitadores de cada Oficina Distrital, se instruyeron acerca de la utilización de materiales y ejecución del proceso para la instalación de 3,236 mesas de votación, el sufragio y el escrutinio de los votos de 944, 874 electores en lo que respecta a la jurisdicción de la ODPE Chiclayo.

El ingeniero Jesús Loayza Aramburú, Jefe de la ODPE Chiclayo, señaló que la jornada de instrucción se desarrolló con normalidad y orden, ante la atención de todos los ciudadanos asistentes, sin embargo, hizo un llamado a aquellos que aún no han recibido la capacitación, a acudir de manera física o virtual a capacitarse, a fin de que puedan ejercer su función de manera adecuada el día de los comicios, dado que es necesario la colaboración de todos los miembros de mesa en esta importante jornada electoral.

En el presente proceso electoral, la jurisdicción de la ODPE Chiclayo han sido sorteados 19, 416 ciudadanos como miembro de mesa. La participación de los miembros de mesa será acreditada con un certificado para los fines de justificación en su centro laboral. De la misma manera, aquellos que no ejerzan el cargo tendrán que pagar una multa de S/ 207.50, equivalente al 5% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

Si tampoco se sufraga, el monto puede acumularse con la multa por no votar de 83 soles si se pertenece a un distrito considerado No pobre (2% UIT vigente), 41.50 soles en caso de un distrito considerado como Pobre no extremo (1% UIT vigente) y 20.75 soles de ser un distrito considerado como pobre extremo (0.5% UIT vigente).