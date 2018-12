VMT: Vecinos de Ticlio Chico destrozaron auto usado por ladrones [VIDEO]

Los vecinos de Ticlio Chico, en Villa María del Triunfo, manifestaron su enojo contra un automóvil luego que una banda de cinco delincuentes asaltara a una familia y huyera del lugar en uno de los dos vehículos en los que tenían planeada su partida.

Como indicaron las víctimas a América Noticias, ellos habían salido de una reunión en la zona, tomando un taxi para ir a su vivienda. Sin embargo, este se detuvo para ser interrumpidos por otro móvil donde estaban cuatro delincuentes.

“Uno de ellos me apunta para que no grito ni hable. Entonces, le dije a mi esposo que se lleven todo”, explicó la mujer asaltada. Añadió que “pensaron que no íbamos a reaccionar, pero mi esposo y otra persona corrieron detrás de los ladrones y no le dieron tiempo de arrancar el carro que estaba aquí”.

Ante ello, los vecinos cercanos al lugar del incidente destrozaron el móvil que iban a usar los asaltantes para su huida. El vehículo terminó boca arriba después del ataque.

No fue el único problema en esa zona de Villa María del Triunfo, luego que otra mujer denunció haber sido víctima de robo cuando un sujeto en moto quiso llevarse sus pertenencias, pero empezó a realizarle tocamientos indebidos, por lo que la agraviada le entregó su celular y su cartera para que deje de manosearla, pero este continuó.

Los vecinos de Ticlio Chico también cuestionaron la atención de la policía en el lugar, aunque aseguraron que se defenderán ante cualquier asalto.