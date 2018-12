Policía denunciado seis veces por violencia contra expareja es detenido [VIDEO]

Adolfo Miguel Vidal Hinostroza es un agente de la Policía que fue denunciado seis veces por violencia contra su pareja. Luego de que la mujer hizo público su caso en el programa Punto Final, el hombre fue detenido.

Luego de ello, el sujeto fue trasladado hasta la comisaría Ciudad y Campo, ubicado en el Cercado de Lima.

Según contó la joven, luego de que se emitió el reportaje el sujeto volvió a buscarla para agredirla físicamente de nuevo.

“Por favor que me ayuden con un abogado. El señor me ha venido agredir nuevamente [tras revelar mi caso en el programa] y ya no sé qué hacer. Ya son seis denuncias que hago. Estoy desesperada”, dijo la víctima de este caso de violencia contra la mujer.

El reportaje reveló que el sujeto ya contaba con cinco denuncias previas, entre las cuales había cargos de violencia de género, agresión sexual y psicológica. Adolfo Vidal incluso llegó a amenazarla de muerte.

“Vuelve y no pasa nada porque es de la Policía. No es justo. Que esperan que me encuentren muerta para que recién reaccionen”, declaró la mujer para el reportaje.

La sexta denuncia fue realizada luego de que el programa emitiera el caso de violencia contra la mujer.

Ella se acercó a la comisaría el domingo en la tarde y desde ese momento no regresó a su casa. ‘‘No pasa nada. El señor hace lo que quiere. Este señor me quiere matar y hasta que no me mate no va a estar tranquilo’’, señaló la víctima para Latina.

La mujer indicó que la Policía le entregó medidas de protección, debido a las amenazas de muerte. Sin embargo, estas no evitaron que el sujeto se acerque a ella para agredirla y amenazarla.

Adolfo Miguel Vidal Hinostroza y la joven de 25 años mantuvieron una relación sentimental de un año. La mujer contó que lleva casi dos meses de embarazo.