Un Mundo de Ilusiones en Palacio de Gobierno

Recorrieron el mundo en una hora. Más de tres mil niños y adolescentes en condición de vulnerabilidad se embarcaron el último fin de semana en un viaje imaginario que tuvo como escenario el patio de Palacio de Gobierno.

Con la ilusión de estar en la casa del mandatario, los escolares recorrieron uno a uno los stands de la feria Mundo de Ilusiones que mostró de cerca las culturas y algunas tradiciones navideñas de 19 países, a través de sus embajadas.

Durante el recorrido, los menores se olvidaron del calor que golpeaba la tarde, se contagiaron del ambiente navideño y prestos a aprender atendieron a cada uno de los ponentes que con preguntas, dinámicas y divertidos juegos les contaron qué hay más allá de nuestras fronteras.

Uno de los mensajes que más caló entre los escolares fue el de Rodolfo el reno, que demostró que las diferencias son buenas y que cada persona es un ser único y especial.

Llamó la atención la imagen del Papa que compartía un mensaje de paz y amor. También los trajes de Polonia, paisajes de Ecuador, la música colombiana, entre otros.

“Me ha gustado todo. He aprendido que existe un país que se llama Indonesia y otro Canadá. También he conocido a Papá Noel y sé decir hola en chino: Ni Hao”, relata entusiasta uno de los alumnos de la Institución Educativa 3054 ‘La Flor’ de Carabayllo, al culminar su recorrido.

Muy cerca de ellos, y pasando casi desapercibida, con un polo blanco y un jean azul, se encontraba la primera dama Maribel Díaz Cabello. No perdía de vista a los pequeños y estaba atenta a que nada faltara. Y es que esta iniciativa nació en la Oficina de Apoyo al Cónyuge del Presidente de la República, que ella dirige.

“Queríamos que (los niños) abran su mente, que sepan que también en el mundo hay magia y que miren las cosas que hay en otros países (...) Los chicos se han emocionado porque muchas cosas no conocían y también han aprendido sus derechos”, comentó Maribel Díaz.

PIDE UNIÓN Y RESPETO

Iniciado el mes de diciembre y con él las fiestas navideñas, la primera dama se animó a dar un mensaje para todos los peruanos.

“Para mí, el principal mensaje de Navidad es la unión y el respeto. En esas dos palabras se engloba todo. Si no estamos unidos, si no nos respetamos, no podemos salir adelante como país, ni como personas”, sostuvo firmemente.

Aseguró que pasará esta Navidad en familia, con el presidente Martín Vizcarra y con sus hijos.

Si bien esta fue la principal actividad navideña promovida por su despacho, Maribel Díaz dejó en claro que hasta que acabe el año seguirá trabajando a su modo: “tras bambalinas”.

“Para ayudar no es necesario mostrarte. Estamos trabajando bastante pero no necesariamente estamos en la primera plana”, dice risueña.

En esta feria, los escolares también fueron instruidos en sus derechos y deberes, así como a identificar los factores de riesgo. También se les habló sobre lo peligroso que son los pirotécnicos, sobre los productos peruanos y lo importante que es mantener una alimentación saludable.❧

