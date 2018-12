Javier Ísmodes en defensa y en ataque

Son días decisivos para Javier Ísmodes en su intento de llegar al Gobierno Regional de Arequipa. Su agenda es peor que la de un jefe de Estado. En la madrugada del viernes, arribó de Caravelí. Minutos después tenía una entrevista pactada, reunión con un grupo de ganaderos y luego a los estudios de La República. Físicamente está exprimido. El cansancio está dibujado en el rostro.

“Si pierdes sería por cuarta vez y te convertirías en una Lourdes Flores o Keiko Fujimori versión mistiana”. La comparación, sobre todo con Fujimori, le molesta por todo lo que encarna la lideresa de Fuerza Popular. También le incomoda el mote de prochileno que carga en la campaña. "Soy arequipeño, nací en Miraflores, mi padre es chiclayano y mi madre de Socabaya”. ¿Y su esposa? Sus padres son de Condesuyos. “Me ofende que me llamen chileno estando comprometido con el Perú y Arequipa”. ¿Por qué cree que la gente no se enganchó con este proceso electoral? Ísmodes considera que la política nacional fue determinante, la corrupción nacional. Pero también la guerra sucia de la primera y segunda vuelta, lo reconoce. "No me excluyo, la campaña no fue ideal. Me hubiera gustado hacer más propuestas. Faltando una semana para la primera vuelta, salió un pasquín (lo acusaban de venta de tierras). Confiamos que la ciudadanía siga creyendo en la democracia. El reto no está en los candidatos, sino en el ciudadano que tiene el poder.

-Para muchos, ni usted ni Cáceres Llica son buenos candidatos. Y se cita la frase de Vargas Llosa, la de elegir entre el cáncer y el sida.

Lamento esa situación. Pero yo no tengo juicios, puedo tener observaciones, reticencias, recriminaciones o una denuncia de lavado de activos como la de este sujeto David Apaza, pero eso no me hace delincuente. Soy abogado egresado de la UNSA, graduado con felicitación pública, magíster en Derecho, catedrático hace 15 años. Vivo e hice mis cosas en Arequipa. No entiendo, ¿por qué sería un mal candidato?

-Pero lo real es que el voto blanco o viciado e indecisos supera el 50%.

Lo sé. Me hubiese gustado una campaña fortalecida por sus actores, no solo políticos, también medios y opinólogos. En el segundo debate, no me había referido al candidato contrincante y un periódico dijo: “El debate fue solo ataques”. Después los opinólogos decían, en economía faltó tal cosa, pero con poco tiempo no puedes ser tan específico. En un debate con un minuto y medio no vas a explicar toda la consistencia de la propuesta. Das pinceladas.

-Como autocrítica, ¿no siente que le faltó planificar mejor la campaña?

Quizá pude tener un mejor planeamiento en redes sociales, hemos ido mejorando. Los espacios en medios de comunicación fueron muy reducidos por la cantidad de candidatos; en primera vuelta éramos 21. Es la primera vez que tengo una entrevista larga con La República. No es que sea solo mi responsabilidad. La coyuntura hizo que la campaña se vea lenta en entusiasmo. Primero el Mundial de Rusia y luego Keiko.

La sensación es que usted lo controla todo, es muy personalista e individualista.

No comparto esa percepción. Desde los 27 años trabajo en equipo. Claro, me hubiese gustado tener alguien que nos asesore, pero me pedían 90 mil dólares y no tenía ese dinero.

En el 2014, los dirigentes de Arequipa Renace sostienen que en la campaña de segunda vuelta lo querían ayudar pero usted no se dejó.

Ese es un cuento. De Renace me apoyaron Wilber Mendoza, Fernando Figueroa y paro de contar. Me quedé solo frente a Yamila Osorio y su maquinaria. Nos quedamos solos en presupuesto, recursos y asesoría.

Se piensa que usted es una persona irascible, malhumorada.

Me gusta conversar, soy chacotero, también tengo mis momentos de fastidio. La historia sobre mí, lo negativo, es casi un mito. Que soy pituco, que soy chileno, que he vendido tierras, que soy explosivo. Cuando trabajé en el Gobierno Regional hubo una trabajadora que me pedía permiso para ir al Seguro. Un día la encontré siendo guía turística. Me molesté porque se estaba incumpliendo con el horario laboral. Esa persona se encargó de decir que yo era el tipo mas temible como jefe.

Pude ver el debate que tuvo con Elmer Cáceres Llica en Majes. Fue terrible, ambos se dijeron de todo.

Nosotros sabíamos cómo teníamos que actuar en Majes. En esa plaza se nos ha contaminado con lo de chileno vendetierras, vendepatria. A la gente se le ha infectado esa animadversión contra mí.

Pero usted también le dijo a Cáceres violador.

No le dije violador, sino que tenía denuncias por violación.

En el caso de Majes, su karma ha sido las tierras que vendió subvaluadas a la empresa Open World.

No las vendí. La afirmación que haces es equivocada. Lo que hice es un informe de mejoras de precio de una adjudicación de venta de terreno. Esa mejora la aprueba el consejo regional, el gobierno regional, la gerencia legal y la gerencia de Autodema.

Pero según una tasación, las tierras costaban S/.7.6 el metro cuadrado y se vendieron a menos de dos soles.

El informe de Contraloría dice que no hay irregularidad y te pasé copia de ese informe. Cuando se aprueba la venta a Open World yo no estaba en el Gobierno Regional (el acuerdo lo hizo la gestión de Vera Ballón). Yo lo que hice fue pedir una tasación que efectivamente arroja un precio mayor. Como ya estaba aprobado, el inversionista no aceptó. Entonces hubo algunas mejoras en el precio y condiciones de inversión. Aceptan invertir 2 millones de dólares en planta, maquinaria y equipo y prometen dar 300 empleos al año. Yo me retiro, se firma ese contrato. No firmo yo y quien vende fue Autodema. En la campaña pasada dijeron que vendí 60 mil hectáreas, falso y fueron 5. Otra falsedad, a un precio menor a la parcela en Majes.

Hay dos señores, David Apaza y Jesús Ricardo Burgos, que lo denuncian por operaciones inmobiliarias millonarias.

Mi amigo Mauricio Zúñiga compró terrenos en Matarani y me dice qué podemos hacer. Yo le hago una asesoría. Entonces hicimos un contrato y le puse un monto increíble en la hipoteca para tener la seguridad que cumpliría con nosotros. Ocho meses después me dice que ya no quería.

Y usted se queda con una parte de los terrenos.

Yo no, mis directores de la empresa por la penalidad. Llegamos a un acuerdo y libero esa porción de terreno en pago a indemnización a nuestra empresa.

El señor Burgos señala que de estos terrenos usted tenía conocimiento cuando era funcionario del GRA y les pasó la voz a sus amigos.

¿Qué jurisdicción tiene el GRA sobre esos terrenos en el 2007? Y eso se hace en el 2014. El señor Burgos ha disparado contra Javier Ísmodes, igual Apaza, quien me escribe wasaps para ingresar a mi campaña. A la semana siguiente me denuncia. Después aparece en abrazotes con Cáceres Llica.

¿Qué hará con respecto a Majes II? El reinicio del proyecto está sujeto a la firma de una adenda.

Majes tiene que partir con dos cosas. Uno, no firmar la adenda 13, ese es un financiamiento oculto a favor de un contratista que no tiene los recursos financieros. Si llegamos al gobierno regional, el próximo domingo tampoco la vamos a firmar.

-¿Tampoco permitirá módulos de 200 hectáreas, como dijo el anterior candidato?

Majes tiene 38 mil hectáreas disponibles pero 26 mil son para el proyecto y 12 mil para Ciudad Majes. Con esa lógica, solo habría 130 propietarios. Las empresas tienen que cotizar más o menos dos millones y medio de dólares. Bajo esas condiciones, ningún arequipeño podría participar.

¿Y qué pasa si la empresa a cargo de la construcción dice, no voy?

No va, pues, no hay problema. Si hoy no tiene 130 millones para poner, no es una empresa que tenga las competencias financieras para afianzar el proyecto.

Propuestas para los 100 primeros días de gobierno de Javier Ísmodes

Variante de Uchumayo. Revisarán si la empresa que realiza las obras cumple el contrato. De no ser así, el GRA contratará un supervisor y ejecutará la culminación en los próximos cinco meses para entregar la obra vial.

Elaborarán un plan de emergencia para La Unión y Caravelí. Trabajarán en nutrición y salud, educación, caminos y gestión del agua.

Conversarán con el alcalde provincial para construir el anillo vial de Arequipa y en paralelo trabajar algunas vías como Av. Las Torres y Av. Italia. Terminarán la autopista Arequipa-La Joya.

Levantarán las observaciones que tiene el hospital Goyeneche para continuar con la obra de mejoramiento. Sanearán física y legalmente el hospital Honorio Delgado. Concluirán obras que dejó la gestión anterior como el hospital Maritza Campos o el expediente técnico de los hospitales de Hunter y Paucarpata, también harán un plan de mejoramiento inmediato de postas y centros de salud. En enero y febrero, viajarán a Lima para gestionar con el Minsa plazas para médicos, enfermeras, obstetrices y odontólogos.

Construirán represas y microrepresas, esta propuesta puede solucionar el estrés hídrico de las provincias y la trabajarían con los alcaldes.

Impulsarán el parque industrial, empezando con el Cono Norte y La Joya, para generar empleo con un sistema de infraestructura adecuado para dinamizar la economía.

Terminarán proyectos de agua, desagüe; saneamiento físico y legal en Arequipa, es decir, entregarán títulos de propiedad.

En este punto, el candidato al gobierno regional explicó que trabajarán el tema de saneamiento con las asociaciones que no tienen problemas de mitigación de riesgo y se les entregarán títulos. Se harán trabajos de terraplenes, muros de contención y escaleras en zonas donde el riesgo es mitigable. No intervendrán donde el riesgo es inminente. Su meta es entregar títulos a 200 000 personas en Arequipa.

Harán un plan productivo para el agro, la minería artesanal y ganadería —alpaqueros—, con el fin de solucionar los problemas de productividad que existen en la zona.