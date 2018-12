El drama de las madres gestantes portadoras de VIH en Lambayeque

Carlos Vásquez Romero

Cuando se enteró que llevaba en la sangre el virus del VIH tenía un embarazo de cuatro meses. Mercedes no entendía en qué momento se había contagiado y tampoco sabía si su primer hijo que llevaba en el vientre padecía lo mismo. De lo único que estaba segura era que su pareja era responsable de todo.

“En un principio pensé que había contagiado a mi hija. No estaba informada y necesitaba ayuda. Luego inicié un tratamiento, me dieron antirretrovirales, me hicieron una cesárea y evité la lactancia materna con mi bebé”, señala.

Diagnóstico

En lo que va del año la Gerencia Regional de Salud (Geresa) detectó 20 casos de madres gestantes portadoras del VIH/Sida en el ámbito de Lambayeque, cuyas edades oscilan entre 20 y 30 años.

La coordinadora regional de la Estrategia Sanitaria de Infecciones de Transmisión Sexual VIH, Rebeca Cumpa Suyón, indica que el número de gestantes infectadas se mantiene y la mayoría fue diagnosticada tras acudir a su control prenatal en los centros de salud.

“Las cifras no han disminuido, pero las gestantes portadoras del VIH son conscientes de tratarse con antirretrovirales. El Seguro Integral de Salud (SIS) ofrece atención a las madres infectadas durante el tratamiento, en la realización de una cesárea y en la lactancia materna, a través de la facilitación de los sucedáneos de leche para el bebé”, afirma.

Precisa que está comprobado científicamente que si una mujer no es tratada existe una alta posibilidad de que su niño pueda nacer positivo, pero si recibe tratamiento pueden protegerse ambos.

En los dos años anteriores, de las gestantes detectadas con VIH algunas alumbraron a sus bebés, pero luego se reportó que de dos a tres bebés son reactivos a la mortal enfermedad.

“Este año no se han registrado casos de niños con VIH. Se exhorta a las madres a acudir a sus controles prenatales y a realizarse las pruebas rápidas de VIH y sífilis. Ahora los centros de salud realizan diagnósticos duales para descartar ambas enfermedades, en una sola prueba”, menciona.

Niños con VIH

Marquito se enteró a los 8 años que era VIH positivo. Es uno de los niños que padece la enfermedad en la región. Pese a que el diagnostico aún se asimila como una sentencia de muerte y un estigma social, su familia y él han optado por un tratamiento oportuno desde hace cinco años.

Todos los días toma religiosamente antirretrovirales como lamivudina, efavirenz, zidovudina o abacavir, y visita mensualmente el área de Infectología del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN), en Lima. Marcos aún no es consciente que lo único que hacen las pastillas es cautelar su sistema inmune y disminuir la presencia del virus en la sangre a niveles indetectables.

Lenka Kolevic Roca, médico pediatra del INSN, precisa que en niños menores de tres años los antirretrovirales que se recetan son: zidovudina, lamivudina, lopinavir y ritonavir (combinación). El grupo etario de pacientes menores tomará las pastillas hasta que cumplan los 18 años; sin embargo, si existe resistencia del virus a los medicamentos, el tratamiento será cambiado.

“El objetivo de todo pediatra es que realicen un diagnóstico precoz en niños con VIH, y más importante aún cuando están en el vientre de una madre portadora. Se sabe que los niños infectados con VIH tienen una amplia variedad de trastornos neurológicos y motores. Por ahora no hay déficit de pediatras, solo se requiere compromiso con los niños infectados ”, anota.

La discriminación y los casos de Sida

Lenka Kolevic sostiene que varias madres optan por tratar a sus niños infectados en el INSN, debido a situaciones de discriminación que han vivido en algunos establecimientos.

“Muchos niños de esta región (Lambayeque) y otras del norte, que se atienden en nuestro hospital, a veces las madres sienten vergüenza y temen ser discriminadas, y para evitar esas incomodidades deciden cambiar de centros de salud”, explica.

A la complicación del VIH se le conoce como Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida). En lo que va de este año se ha detectado en Lambayeque 181 personas infectadas con VIH y 51 de Sida; mientras que en el 2017 eran de 190 y 80 casos, respectivamente.