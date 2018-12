SJL: Auxiliar justifica ‘bullying’ contra alumno porque “no habla y no puedo ayudarlo”

Un padre de familia denuncia que su hijo es víctima de bullying en su colegio ubicado en San Juan de Lurigancho (SJL) y a pesar de haberlo notificado a las autoridades escolares, a estas parecería que les importa poco solucionarlas.

El denunciante detalla que su hijo sufre desde el año pasado maltratos físicos y psicológicos por parte de otros escolares con los que comparte el aula de clases al punto de generarle cierto grado de tartamudez.

“Hoy día me acerco y veo (los videos de) las cámaras (de seguridad) de cómo maltrataban a mi hijo, lo agarran su nariz, qué horrible. Yo me pregunto cómo es que pudo haber permitido eso (...) Tengo impotencia y rabia, no se qué hacer”, dijo el padre entre lágrimas a ATV Noticias.

Incluso, indicó que él se enteró del drama que tiene que pasar su hijo casi a diario por una publicación de otra escolar quien se encontraba indignada por el bullying del que el adolescente de 15 años es víctima.

Y es que a pesar que se ha suspendido a los alumnos responsables del bullying por una semana, el padre afirma que cuando desean conversar con las autoridades del colegio, ellos siempre buscan la manera de evadirlo.

Solo en presencia de cámaras televisivas, una profesora abrió la puerta de la escuela e, increíblemente, intentó justificar el hecho que las autoridades no han tomado medidas más eficientes para intentar solucionar el caso.

“Como yo le digo a mi compañera, nosotros aceptamos el bullying, pero lo que no aceptamos es que el señor venga a decir que el niño era alegre y jovial, cuando el niño siempre se ha manifestado sentadito, no hablaba. ¿Cómo lo ayudo?”, dijo la auxiliar, quien además confrontó al padre de familia y minimizó el hecho.

Asimismo, la auxiliar indicó que la agresión se habría producido en hora de recreo por lo que no hay supervisión de los maestros. En la misma línea, su compañera dijo que “era un juego”.

Los padres de familia exigen apoyo para su hijo y medidas más drásticas por parte del colegio y la UGEL, la cual ha revocado la suspensión a los cinco escolares acusados.