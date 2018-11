Surco: Joven fue cortada en los glúteos por desconocido en puente Primavera [VIDEO]

Una joven universitaria fue víctima de un cobarde ataque cuando descendía de una unidad de transporte público a la altura del puente Primavera, en el distrito de Surco, a manos de un desconocido sujeto que le cortó los glúteos de manera repentina con una hoja para afeitar.

La madre de la agraviada indicó que en horas de la mañana su hija se comunicó con ella para contarle lo sucedido en medio de un profundo llanto por el dolor del corte y la desesperación de no saber qué hacer.

La denunciante dijo ante las cámaras de Panamericana Televisión que el serenazgo de Surco no le prestó ningún tipo de ayuda ya que reveló que a unos cuantos metros de donde se produjo el ataque contra su hija se encontraba una caseta de este servicio, no obstante, a pesar que llamó en reiteradas oportunidades nunca acudieron en apoyo de la estudiante de 20 años.

Asimismo, acusó que hubo demoras en la atención a su hija en la sección de urgencias de un hospital cercano ya que a la hora que acudieron aún no era horario de atención. Por último, la señora se quejó sobre la falta de apoyo de los testigos que presenciaron el ataque y no hicieron nada ni por ayudar a la joven y ni siquiera intentaron detener al agresor, quien aún no es identificado.

Tras la difusión del caso en redes sociales, varias jóvenes habrían reportado a la familia de la víctima sobre hechos similares en el mismo lugar, por lo que se teme que el desconocido podría realizar más ataques en la zona.

Por lo pronto, la afectada a puesto la denuncia ante la Policía Nacional en una comisaría de Surco a la espera de que puedan identificar al sujeto que le cortó las nalgas.