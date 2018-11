Áncash: albañil ataca a martillazos a su compañero de trabajo

Agentes de la Comisaría Buenos Aires detuvieron al albañil Miguel Ángel Cruzado Barrios (38), quien atacó a martillazos a su compañero de trabajo en el distrito de Nuevo Chimbote (departamento de Áncash).

José Manuel Colquis Velásquez (22) años fue la víctima del iracundo sujeto. Ante los policías contó que se encontraban llenando techo en una vivienda de la urbanización Los Portales, cuando apareció Miguel Cruzado y lo atacó a martillazos.

“Estoy sorprendido porque sin motivo alguno me atacó en dos oportunidades ocasionándome lesiones en la cabeza. He tenido que acudir a un centro de salud para que me curen las heridas, pudo haberme matado”, mencionó a los policías.

José Colquis fue evacuado a un centro de salud de Nuevo Chimbote, mientras que el agresor fue intervenido en el pueblo joven Alto Perú de Chimbote y puesto a disposición del Ministerio Público.

El agresor será investigado por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones.