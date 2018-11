PNP capturó a joven que robaba celulares y se justificó diciendo que ‘se le metió el diablo’ [VIDEO]

Increíble. Un joven de 19 años que robaba celulares en los micros se justificó diciendo que ‘se le metió el diablo’. Agentes de la Policía Nacional lo capturaron en San Juan de Miraflores.

El delincuente identificado como Ricardo Hinostroza Osorio de 19 años se hacía pasar como vendedor ambulante para robar celulares en los micros, aprovechando el descuido de los pasajeros.

El Grupo Terna Sur 1 lo capturó tras cometer su último atraco en una unidad de transporte público en San Juan de Miraflores. Al ser interrogado por el robo, se justificó diciendo que ‘se le metió el diablo’.

“Estaba trabajando, cantando y no sé qué pasó. Se me metió el diablo, creo, no sé (…) Yo no robo, yo no hago eso, ‘se me metió el diablo’. Yo no robo”, declaró ante los agentes que lo intervinieron en el cruce de las avenidas San Juan y Los Héroes en San Juan de Miraflores.