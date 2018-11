Pareja habría arrastrado con una mototaxi y matado a pedradas a su perro en Arequipa

Un nuevo caso de maltrato animal se registró en Arequipa. Una vecina decidió denunciar a la pareja conformada por Héctor Martín Champi Huayhua y Maribel Vilma Quispe Sulla, luego que -según Rosa Pallani Suclle- estos mataron cruelmente a su perro.

El hecho habría ocurrido el último lunes al promediar las 20:10 horas en el distrito de Majes, de la provincia arequipeña de Caylloma, frente a la compañía de Bomberos 205 de El Pedregal. Según cuenta Rosa, la pareja primero amarró con una soga en el cuello al can de color negro con blanco y lo arrastraron con una mototaxi.

Luego de este deplorable hecho, al ver que su mascota no moría, la pareja no habría tenido reparos y lo apedrearon en la cabeza hasta dejarlo sin vida. La vecina, no pudo con tal inhumano hecho y decidió denunciarlos.

Al momento Héctor Champi permanece detenido en la dependencia policial rindiendo su manifestación. Rosa Pallani también informó que antes de realizar la denuncia fue amenazada por la pareja. Cuenta que los denunciados le dijeron que matarían a su perro porque este le había mordido a la hija de la pareja.