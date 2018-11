Carabayllo: Vecinos reclaman por demora en la construcción de vía Saco Rojas

Decenas de familias de los distritos de Puente Piedra y Carabayllo instaladas a lo largo de la avenida Saco Rojas denunciaron sufrir problemas respiratorios a causa del polvo y la tierra que se emana por una pista que continúa inconclusa tras 3 meses del inicio de las obras.

PUEDES VER: Niños felices gracias a la magia de la equinoterapia

“Esta pista tenía que ser terminada hace semanas, pero extrañamente la municipalidad de Lima se demora. Empieza por una parte y luego la dejan de terminar para empezar en otra. Ya estamos pensando que están a propósito demorando pues en pocas semanas dejan la municipalidad y nuestra pista no se terminará. Imagínese que necesiten casi 6 meses para terminar 3 kilómetros de pista”, reveló Angélica Munarris, dirigente de la zona.

De acuerdo a los vecinos, la pista en cuestión empezó obras a inicios de agosto, con un total de 3 kilómetros de pista que aplanar y asfaltar hasta la fecha solo a terminado el 30% por ciento del total del trabajo a realizarse.

Esta es sin duda la zona más polvorienta del Cono Norte debido a la falta de asfalto y veredas en la zona circundante a la única avenida que une los distritos de Puente Piedra y Carabayllo. Al no haber pista en la avenida San Juan de Dios por el tránsito de autos privados, públicos y camiones que transitan en la zona levantando nubes de polvo están afectando la vida de los más pequeños de la zona.

“Los más pequeños son los que sufren y en la pequeña posta de salud de la zona no se dan abasto. Vivimos con la indiferencia y el abandono de las autoridades que no quieren hacer la pista porque nos dicen que la Municipalidad de Lima debe hacerse cargo de esta y no las municipalidades locales. Esta pista nos está cambiando la salud y la manera de vivir”, agregó la citada dirigente.