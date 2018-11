Ministro del Interior anuncia que fortalecerán la especialización de la PNP

El ministro del Interior, Carlos Morán, anunció en el Congreso que su administración se enfocará en fortalecer la especialización de la Policía Nacional, lo que permitirá incrementar la eficiencia de la institución en la lucha contra la delincuencia.

Morán se presentó en una sesión conjunta de las Comisiones de Defensa Nacional y de Inteligencia.

En ese espacio, el ministro remarcó que desde el 2012, las escuelas de oficiales y suboficiales ofrecen siete especialidades, entre ellas orden público, investigación criminal, seguridad integral, inteligencia, administración, informática y tecnología de la comunicación y criminalística.

También señaló que en 30 años de unificada, la Policía integró sus capacidades, pero el error de los gobiernos fue que se perdió la especialización, que era la diferencia que tenían las tres policías: Guardia Civil, Policía de Investigaciones y Guardia Republicana.

“Necesitamos una Policía del siglo 21 , no nos podemos quedar en el pasado. Asistí la vez pasada a una reunión en la Defensoría y habían unos niños sordomudos. Hay 800 mil a nivel nacional, pero la PNP no los puede atender porque no está capacitada en lenguaje de señas", señaló.

Y recordó que en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2023 se establece que se fortalecerá el Instituto de Criminalística para potenciar la investigación criminal.❧