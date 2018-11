SMP: Joven denuncia que desconocido la acosa desde hace tres años [VIDEO]

Preocupada de que le suceda algo peor. Una joven denunció ser víctima de acoso en San Martín de Porres por parte de un sujeto al que desconoce pero que la ha venido siguiendo por tres años.

La estudiante de 20 años indicó a Latina que la situación ha causado que ella no quiera salir de su vivienda por temor a que este hombre la ataque y le realice tocamientos indebidos.

“Técnicamente, todos los días paro encerrada en mi casa, con temor a encontrármelo o verlo. No puedo salir a comprar o a la universidad”, señaló. Ella ha denunciado que esta persona la acosa desde hace tres años. Incluso, en dos ocasiones en este año, lo ha acusado ante la policía por ataques.

Una de las veces fue el lunes 14 de mayo, cuando él le rompió su polo y empezó a hacerle tocamientos mientras estaba sobre ella. “Me dijo que lo que me hacía era para que yo no me olvide de él, porque él no lo me iba a olvidar”, explicó.

Otro momento fue el jueves 15 de noviembre, cuando este sujeto la encuentra, le cubre la boca a un parque de San Martín de Porres. “Me tiene contra la pared con la boca tapa”, cuenta la víctima, “me trato de soltar y le digo que lo denuncié. Él me dice que es por las puras, porque ya conoce mi casa”.

Según las características que dio la joven a la policía, su acosador es de tez oscura, cabello ondulado y cejas pobladas. Vecinos del distrito no han logrado identificar al agresor.