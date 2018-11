Arzobispo de Arequipa dice que hay abuso en órdenes de prisión preventiva

El arzobispo de Arequipa, Javier del Río Alba, pidió que el Estado no descuide los temas sociales por estar pendiente de los problemas políticos.

Esto, respecto al pedido de asilo que hizo el exmandatario Alan García a Uruguay. “Se está dedicando demasiado tiempo a este tema, se está dividiendo a la población y se está descuidando el crecimiento económico y humano del país", señaló.

El religioso observó que el Perú registra un incremento en el nivel de pobreza y ha descendido en el índice de competitividad a nivel mundial.

Sobre el caso de García, señaló que no se pronunciará, pero que, según lo que leyó, se estaría cometiendo un abuso en las órdenes de prisión preventiva realizadas por el juez Richard Concepción Carhuancho. "Esta forma de usar la prisión preventiva no es la adecuada y hace daño a la justicia, no se está tratando por igual a todos", dijo.