Intercambios viales con deficiencias en Arequipa

Roberth Orihuela Q.

Los intercambios viales que debían solucionar el problema del congestionamiento en el transporte de la ciudad no cumplen su función. Los baipás de La Salud (recepcionado hace seis meses) y de Los Bomberos (lo entregaron la semana pasada) muestran serias deficiencias.

Sin solución a la vista

El intercambio vial de La Salud, ubicado entre las avenidas Dolores y Los Incas, pese a que solo tiene seis meses de ser entregado, ya presenta hundimientos. El asfalto se hundió y los autos deben esquivarlo para evitar reventar un neumático. Lo más peligroso es que esa pista está encima de la torrentera que baja del distrito de Mariano Melgar y llega hasta el terminal terrestre.

Al ser consultada, la alcaldesa Lilia Pauca indicó que ya notificaron a la constructora, Consorcio Vial AQP. Esta debe notificar a la empresa de telefonía Entel, que fue la que hizo conexiones allí y que luego no habría reasfaltado de la mejor manera.

El gerente de Desarrollo Urbano de la comuna provincial, César Berrios, indicó a través de la Oficina de Imagen que Entel ya fue notificado y que debió dar sus descargos ayer por la tarde.

En cuanto al intercambio de Los Bomberos (ubicado en la plataforma comercial del Avelino Cáceres), Pauca prometió que a partir del 15 de noviembre se abriría al paso vehicular; pero no fue así.

Según se supo, la obra está en evaluación y la empresa deberá subsanar las evaluaciones. Lo principal es que no hay buena señalética, las gradas de emergencia están mal ubicadas y faltaría un puente peatonal.

Sobre ello, a través del área de Imagen Institucional, el municipio informó que se reunirán nuevamente con los comerciantes. Ellos quieren una pasada de un extremo a otro de la autopista. Una opción es el puente peatonal, pero la comuna baraja también la idea de colocar semáforos a la salida del zanjón. Empero, ello le quitaría dinamismo al intercambio. ❧