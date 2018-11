Comas: mujer acusa a extranjera de empujarla y agredirla en la calle [VIDEO]

Nuevo acto de agresión tiene como protagonista a una venezolana. Mujer de 52 años denunció haber sido golpeada por una extranjera en Comas. Según detalló, el ataque se habría dado de venganza.

Todo sucedió en la avenida Túpac Amaru, en Comas. En dicho lugar habría empezado la gresca entre ambas mujeres, quienes en algún momento trabajaron juntas.

Según detalló Rosa Espinoza Jesús para las cámaras de Canal N, ambas féminas se juntaron para vender jugos en la vía pública; sin embargo, el despido de la extranjera habría desatado el enfrentamiento entre ellas.

“La señora me estuvo ayudando. Yo le daba su menú para ella y su hija porque vivía por mi casa, pero luego la señora quería que le pague sin vender, entonces yo le dije, ‘pero como te voy a pagar sino vendes. Entonces ya no me ayudes”, comentó la anciana.

Ante esto, las mujeres protagonizaron un hecho de violencia en la avenida Túpac Amaru, en Comas. De acuerdo al testimonio de la mujer de 52 años, la ciudadana venezolana la habría empujado.

"Ella me ha estado esperando en una esquina con otras venezolanas, yo he pasado con mi carreta y mi carreta la ha empujado, entonces 'qué tienes', le digo, no me dejaban pasar", contó la mujer.

Sin embargo, al ser consultada sobre las imputaciones que pesan sobre ella, la mujer venezolana se negó y calificó a su exempleadora de ser xenofóbica.

"Un mes de perseguirme porque yo vendo jugo y su hija vende jugo. Yo le vendí 80 potes de jugo, que son 80 soles, y la señora me pagó 10 soles nada más. Le dije que no podía vender así porque yo tenía mi hija, eso no me alcanza ni para el almuerzo", explicó Viviana.

Asimismo, indicó que la caída de la mujer se debió a un desafortunado accidente. "Hay muchos testigos, todo el mundo vio cuando ella se me viene encima y mi reacción fue hacerle así (levanta el brazo) y se cayó la señora. Estaba en la punta porque esa es una calle pequeña", señaló la extranjera.

Cabe precisar que la mujer venezolana fue detenida, no obstante, fue liberada a las horas porque no tenía antecedentes y porque no había pruebas claras en contra de ella.