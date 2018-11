Autoridades electas de Puno priorizarán agua y desagüe para Juliaca [VIDEO]

Este lunes, se desarrolló una ceremonia en el Coliseo Municipal de Juliaca que convocó a las principales autoridades de Puno. El motivo fue abordar la falta de servicio de agua y desagüe que afecta al 50% de la población de Juliaca.

Uno de los más aplaudidos fue el electo gobernador de Puno, Walter Aduviri, quien prometió que la ejecución del proyecto integral de agua y desagüe será una realidad y se cumplirá dentro del plazo establecido.

“Por culpa de la corrupción, (Juliaca) no tiene su drenaje. No es posible que una ciudad importante de la región no tenga agua. Desde el primero de enero tendrán al Gobierno Regional para que este proyecto se haga realidad”, indicó.

Además, se presentó a los consultores del consorcio Juliaca, quienes estarán a cargo de la elaboración del expediente técnico que tendrá un plazo de 450 días y un presupuesto de 9 millones de soles.

Otras de las autoridades invitadas fue David Sucacahua Yucra, electo alcalde de Juliaca. El actual gobernador de Puno, Juan Luque, también asistió a la ceremonia; sin embargo, fue abucheado por los pobladores, quienes indicaron que no cumplió sus promesas.