Mujer vive en la clandestinidad tras ser amenazada por un acosador con quemarla y matarla [VIDEO]

Indignante. Una mujer de 25 años vive en la clandestinidad por el temor que la causa un acosador, quien la ha amenazado con quemarla y matarla. La Policía aún no ha logrado capturar al sujeto. El hecho ocurre en San Juan de Lurigancho.

La víctima contó que conoció al sujeto acosador hace dos años pero nunca fueron pareja. En algún momento tuvo intimidad con él por amenazas y este hombre se vale de estas imágenes para extorsionarla.

El acosador es Javier Álvarez Castillo, quien, a través de mensaje de texto, aseguró a la joven que, si no sale con él, la quemaría y mataría.

En algún momento, este hombre rompió los vidrios de la vivienda de la mujer, lo que ocasionó un mayor miedo en la víctima, por lo que tuvo que dejar su trabajo y vivir en la clandestinidad.

"Me dice 'si no sales conmigo te voy a matar, le voy a decir a tu familia'. Cosas así, está enfermo, yo no entiendo por qué se ha obsesionado conmigo", señaló la desesperada joven entre lágrimas.

La joven teme por su vida y la de su familia, ya que este hombre habría perseguido a su hermana y padre a sus centros de trabajo.

"(Dice) que me va a quemar viva. Es una persona enferma, psicópata [...] conoce los sitios donde mi hermana va, mi papá trabaja", reveló la víctima.

La joven también contó que ya puso la denuncia en la comisaría de Zárate, pero, a pesar de las pruebas, el sujeto aún no ha sido detenido por la Policía.