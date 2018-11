Callao: vecinos denuncian que basura no se recoge desde octubre en Bellavista [VIDEO]

Montículos de basura han inundado el distrito de Bellavista. Vecinos denunciaron al municipio por no recoger los desperdicios desde el mes de octubre.

Dicha situación ha convertido a la circunscripción chalaca en un foco infeccioso para los vecinos y niños, quienes se han visto en la obligación de cancelar diversas actividades recreativas porque los espacios públicos no son los adecuados.

Ante esto, los residentes del distrito del Callao, comentaron para Tv Perú que el alcalde instaló contenedores de basura para que los vecinos coloquen sus desperdicios; sin embargo, la falta de los camiones recolectores han hecho que éstos colapsen.

“Hace tiempo que el camión (recolector) no aparece. He tenido la oportunidad de hablar con un caballero que recoge la basura y él me ha dicho que no recogen la basura porque no hay petroleo”, comentó uno de los vecinos.

“Todo es un foco infeccioso. Todo ahorita está colapsando y el mal olor está llegando a las casas. Los bichos, los parásitos, todo está llegando. Hay niños que están yendo al colegio y se están enfermando del estómago”, sentenció otro de los afectados del distrito del Callao.

No obstante, el Subgerente de limpieza pública de Bellavista, Nilton Riega, negó las acusaciones de los residentes y aseguró que el recojo de la basura es diario y no solo para las celebraciones como dejó entrever uno de los vecinos. Asimismo, comentó que realizará un seguimiento más riguroso en la zona.

Comas y Villa María del Triunfo en colapso

Los distritos de Comas y Villa María del Triunfo también lucen el mismo panorama. Vecinos evidenciaron los montículos de basura que resaltan en diversas calles y vías de ambos municipios.

De acuerdo a la información que brindó el vocero del Movimiento Independiente Salvemos Comas, Gregorio Quispe, la empresa recolectora de basura, Industria Argüelles y Servicios Generales, ya no trabajaría con el municipio por una deuda de 18 millones de soles. Sin embargo, Miguel Saldaña, alcalde del distrito, precisó que el monto se debe a que los vecinos no pagan sus arbitrios.