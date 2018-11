Advierten que bandas desbaratadas en Ica podrían salir libres por exceso de carcelería

La posibilidad de que miembros de temibles bandas abandonen la prisión por exceso de carcelería ha sido puesta en alerta roja por la jueza superior de Ica, Elizabeth Hilda Quispe Mamani, a la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial

Las pretensiones de libertad de delincuentes de bandas como ‘La Sagrada Casta de Ica’, ‘Los Raqueteros de La Tinguiña’, ‘Los Santos de Vistacha’ o 'La Banda del Cholo Montoya’, permanecen intactas como demuestran los hábeas corpus.

Algunos alegan que su detención ya superó el tiempo establecido por ley. Además, según la jueza, se revela la incapacidad de algunos magistrados.

“En enero del 2017 le presenté mi queja contra el doctor Julio César Leyva Pérez quiene viene ejerciendo la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Ica y de manera abusiva y arbitraria soy objeto de graves actos de hostilización y discriminación que afectan el normal desenvolvimiento de mis funciones jurisdiccionales, mi dignidad de mujer y de magistrado”, señala en el informe presentado a la OCMA.

Estas quejas, no obstante el tiempo no han sido objeto de pronunciamiento. “Soy la única mujer magistrada que está desterrada por años en salas descentralizadas en castigo por no haber votado por el actual presidente de la Corte, se quejó

Fuentes del Ministerio del Interior han advertido que existen procesos judiciales en revisión, que podrían permitir la liberación de delincuentes en Ica. Para la jueza Quispe Mamani se necesita una política de Estado en materia de administración de justicia, con un plan a mediano y largo plazo, en el que se establezcan grandes líneas de acción para garantizar un sistema que brinde márgenes mínimos de seguridad a los ciudadanos.