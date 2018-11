Si Bridget Jones sería real muchos jefes habrían perdido su trabajo

Helen Fielding a veces se parece a Bridget Jones. Durante la entrevista, ha desarmado algunas de mis pretenciosas preguntas con respuestas salpicadas de humor e ironía. También planteó algunas reflexiones sobre las mujeres expuestas al maltrato y ninguneo como Bridget.

Sheila, una bella caribeña de piel tostada que hace de traductora, no ha parado de reír con las ocurrencias de miss Fielding. En realidad, ambas han reído mucho y yo he competido con un florero de la mesa, castrado verbalmente de la charla por no saber ni jota de inglés. ¿Do you speak English? No, les digo.

Empiezo: Miss Helen, el personaje Bridget Jones tiene dos lecturas: la capacidad de las mujeres de reírse de sí mismas, pero también se ha dicho que es la aceptación del machismo, la dependencia de la mujer... “¿También se podría decir que un hombre que escribe cosas jocosas de los hombres atenta contra la causa de los hombres?”, responde.

Quiero arreglar la cosa con una repregunta condescendiente. El personaje es ficción, ¿no debería tomarse en serio? Helen responde burlándose de ella misma. Me dice que un crítico italiano, cuando salió el libro, dijo que se trataba de una obra que reflejaba "el desespero existencial". Ella estaba emocionada con el comentario. Llegó a pensar que su obra era muy profunda, pero el italiano nunca quiso decir eso, en realidad, hubo un error en la traducción.

“Cuando escribí 'El diario...' no estaba pensando más de la cuenta. Quería hacer algo gracioso; además, me sentía muy libre y honesta respecto a cómo se sienten las mujeres, sobre todo en ese momento. Hay una brecha muy grande entre lo que le mostramos al mundo y lo que realmente pensamos"

Bridget Jones, en el libro y la película, es una treintañera solterona que se propone bajar de peso, dejar de fumar y tomar alcohol para conseguirse un esposo que la haga feliz. Soporta estoicamente el acoso sexual de sus jefes, amigos y del mismo tío que le palpa groseramente las nalgas. Hace dos domingos, hubo una celebración en Londres para recordar la película. Proyectaron el filme con el acompañamiento de una orquesta. Helen no la miraba hace años. Por eso, le causó mucha impresión el nivel de acoso sexual que hay en la película. “Si este personaje fuera real en esta época, muchos jefes habrían perdido su trabajo”. O probablemente estarían en los tribunales, encausados por acosar a sus trabajadoras. Por eso, a la escritora le parece vital el surgimiento de movimientos para erradicar este tipo de maltrato. Le parece positivo #MeToo. Es hora de corregir los acosos que se habían normalizado en ambientes laborales. “MeToo es inherente a las mujeres privilegiadas del mundo que, de pronto, si alzan su voz, pueden perder su empleo. En cambio, en otros lugares, no tienen carta libre, las matan. Hay que mantener este movimiento de acuerdo a la proporción de donde viene”.

En una de las versiones cinematográficas de El diario de Bridget Jones aparece Salman Rushdie, otro de los titanes de la literatura que visitó Arequipa. Ella sostiene que Salman vive en Londres, ambos son amigos. Todos querían ser parte del reparto. Se eligió a Salman por su inteligencia y sentido del humor. Helen delata a Rushdie, quien, antes de la literatura, trabajaba en publicidad. Dice que él fue el creador de un eslogan famoso sobre los budines necios pero agradables.

En literatura, le gustan los autores del siglo XIX. Eran muy buenos, la enganchaban rápido, luego viene esa división en los años veinte entre literatura seria y comercial. Ha leído algunas novelas sudamericanas. Su favorita, El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez; aunque dice que eso no lo quisiera decir en Arequipa, la tierra de Vargas Llosa, enconado rival del ya desaparecido Gabo. ß

Una viuda joven

¿Hay igualdad entre hombres y mujeres?

Hay un progreso, pero falta mucho trabajo por hacer. Fui madre soltera, mi esposo murió rápido y tuve que salir adelante. En muchos casos, esta es una carga enorme y algunas que están casadas se reparten de manera equitativa las funciones. Las mujeres que trabajan muchísimo consiguen el éxito.

Cuando publicó el primer libro de El diario de Bridget Jones, usted tenía planeado escribir un libro sobre las mujeres en Etiopía y Sudán, no pudo concretar ese proyecto porque había la exigencia de un nuevo libro de Bridget Jones.

No es tan exacto. Mi primera novela trató sobre un campo de refugiados en Sudán, pero nadie la compró (risas), también intenté escribir otra novela sobre las divisiones culturales en el Caribe, pero no tenía dinero. Fui periodista, estuve en el África oriental en la época de las hambrunas. Me llaman la atención los contrastes del mundo, la hambruna del tercer mundo y las celebridades del primer mundo.